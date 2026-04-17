Horoscop săptămânal Capricorn, previziuni pentru perioada 18 – 24 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Capricorn – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, echilibru afectiv, stabilitate emoțională, claritate în deciziile care îi privesc pe copiii Capricornilor.

Mai armonios va funcționa acest segment din harta nașterii Capricornilor după 20 aprilie, când, pe fondul intrării Soarelui în zodia Taurului, se va instaura, până pe 21 mai, un registru calm, dar riguros și bine motivat al multor reacții emoționale; în plus, Soarele le va da forță de creație artistică sau interpretativă creatorilor de toate genurile artelor.

Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, discuții, conversații, consultări, dezbateri, ședințe în legătură cu activitatea profesională. Stare de spirit instabilă, reacții imediate, mai greu de controlat pe un fond sensibilizat de conflicte și nemulțumiri mai vechi.

Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, nativii vor avea un comportament marcat de rigoare, evaluare atentă a datelor unei teme de interes partenerial, dar vor fi rigizi și ostili ideii de a-și schimba punctul de vedere sau pretențiile într-o discuție ce va lua în calcul o „împărțeală”; principialitatea lor va împinge discuția spre un dezacord total, care nu se va mai putea rezolva pe cale amiabilă, ci printr-o acțiune în instanță. Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, o neregulă financiară le-ar putea schimba nativilor programul de viață și de activitate.

Pe 24 aprilie, planeta Venus va intra în zodia Gemenilor și, până pe 21 mai, va străbate sectorul sănătății, unde va juca un rol benefic de protector, contribuind la vindecări rapide și permițând efectul pozitiv al unor tratamente, terapii și proceduri medicale. O temă de familie spinoasă sau o relație dizarmonică poate lua o întorsătură neplăcută prin acutizarea acuzațiilor și formularea unor pretenții greu de acceptat de către nativi între 18 și 19 aprilie și apoi în jurul datei de 21 aprilie.

