Horoscop săptămânal Fecioară – 18 – 24 aprilie 2026

Horoscop săptămânal Fecioară – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, nativii pot participa la evenimente cu conținut informativ sau pedagogic (cursuri, lecții demonstrative, workshopuri, conferințe, webinar) de un real folos pentru evoluția lor profesională sau pentru deschiderea spre noi orizonturi de cunoaștere.

Aceste preocupări vor continua și după aceste zile, ele urmând să primească o mai mare importanță și o dezvoltare pe fondul influenței exercitate de Soare, care, în ziua de 20 aprilie, va intra în zodia Taurului și, până pe 21 mai, le va oferi nativilor de toate vârstele șansa rafinării cunoștințelor lor fundamentale și dobândirii unei mai mari siguranțe de sine când vor trebui să ia decizii sau să execute sarcini importante pe baza propriei lor experiențe, și nu în funcție de consultări, sfaturi sau îndrumări; proces de maturizare.

Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, posibile participări la activitățile publice impuse de profilul preocupărilor profesionale sau atribuții de reprezentare la un anumit nivel.

Se vor descurca (destul) de bine, mai ales după 24 aprilie, când planeta Venus va intra în zodia Gemenilor, și până pe 21 mai. Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, multe persoane născute în această zodie vor avea tendința sau vor fi preocupate să-și evalueze prietenii pentru a ști ce loc să acorde fiecăruia în economia vieții lor. Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, solicitare astrală îndreptată spre funcțiile inimii și vasele de sânge.

Atenție la problemele de ordin material, patrimonial sau financiar în curs de rezolvare, care pot cunoaște o evoluție neașteptată a demersurilor firești: întâmplări ciudate, accidente, turnuri neobișnuite, bruște și profund angajante ale celor cu care nativii cooperează, dezbat sau cu care se află în conflict de interese, între 18 și 19 aprilie și în preajma datei de 21 aprilie.

