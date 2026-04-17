Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 18 – 24 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Leu – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, „adie vântul unei schimbări” în planul exercitării profesiei, al carierei sau al statutului social al multor nativi.

Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, bună comunicare cu prietenii, „zboară vești contradictorii/se-ntretaie știrile…”, cum ar zice George Topârceanu; momente plăcute de râs, antren, bună dispoziție sau consens în idei, opinii, proiecte.

În ziua de 20 aprilie, Soarele va intra în zodia Taurului și, până pe 21 mai, va susține casa a X-a a carierei, a afirmării, a succesului sau a numirii în funcții; contextul astral nou creat va fi sporit, în eficiența lui, de planeta Venus, care, pe 24 aprilie, va intra în zodia Gemenilor și, până pe 21 mai, va alcătui o pereche astrală cu Soarele; context profitabil pentru un mai bun plasament socioprofesional al Leilor. Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, discrete tulburări gastrice sau metabolice; nativii vor avea nevoie de somn și de izolare pentru a se reabilita fiziologic.

Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, Luna va tranzita casa I a personalității și va da orgoliului și vanităților specifice nativilor mai multă vigoare decât în alte perioade. Atenție la posibilele conflicte de idei (politice, economice, culturale, religioase, sociale sau educaționale) între 18 și 19 aprilie și în preajma zilei de 21 aprilie.

Întreaga săptămână va fi dificilă pentru cei care au profesii legate de public (profesori, avocați, ziariști, psihologi, sociologi, influenceri, comentatori politici) sau care trebuie să implementeze programe ce privesc categorii largi de public despre care se estimează că nu vor reacționa favorabil, aceia opunând rezistență sau formulând comentarii critice. Leii trebuie să țină cont că orice abordare „în forță” a acestor misiuni se va face pentru ei cu un cost important de imagine. Posibile constrângeri.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

