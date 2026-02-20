Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, posibil conflict interior, născut din contradicțiile dintre opiniile sau idealurile nativilor și presiunea mediului socioprofesional. Leii vor constata că nu le va fi deloc ușor să-și ducă la îndeplinire un proiect ori să se mențină pe aceleași principii ca până acum, asupra lor exercitându-se numeroase influențe, dar și constrângeri, mai mult sau mai puțin deranjante; combativitate.

Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, posibile dispute cu colaboratorii apropiați. Risc ca, ulterior, între 26 și 28 februarie, nativii să întrerupă brusc o activitate (colaborare, participare) cu o persoană, un grup sau o instituție pe fondul unui conflict, unei situații neprevăzute sau al evoluției „dramatice” a unei relații interumane care va pune în pericol un proiect comun.

Posibilă punere în discuție a clauzelor unui contract în dezavantajul Leilor. Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, instabilitate în gândurile și dorințele nativilor care le vor părea celor apropiați lor capricioși.

Dar și nativii vor fi nemulțumiți de abordările superficiale ale prietenilor lor și se vor distanța de aceia pentru moment, pentru a lăsa lucrurile să revină la matca lor. Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, stare organică marcată de o sensibilitate accentuată față de unele alimente, medicamente sau chiar terapii. Intoleranță la gusturi, mirosuri, culori sau sunete care le vor provoca dezgust, repulsie sau respingere organică.

În ziua de 27 februarie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 21 martie, îi va face pe nativi să reevalueze mizele, premisele și atitudinea față de o chestiune materială sau patrimonială. Între 27 și 28 februarie, șansa de a găsi o soluție potrivită rezolvării unor dispute pe bani și bunuri sau renunțării la ostilități.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE