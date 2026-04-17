Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 18 – 24 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, abordări pragmatice ale unor chestiuni ce privesc o rudă (un frate), un vecin, o cunoștință ocazională întâlnită la o întrunire sau într-un cerc de prieteni.

Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, corespondență, comunicare cu rudele din familia din care Peștii provin, interes sau implicare modestă într-o chestiune comună de viață cotidiană în care nativii se implică dintr-un spirit de solidaritate. În ziua de 20 aprilie, Soarele va intra în zodia Taurului și, până pe 21 mai, va susține procesele de învățare, activitățile practice care vor face obiectul unui examen în cazul unor elevi, studenți, tineri sau adulți.

Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, motivații afective care îi fac pe unii nativi să aibă inițiative „reparatorii” față de niște persoane dragi (în principal, copiii lor) pentru a șterge amintirea neplăcută a unor momente din trecut. Sensibilitate sporită, emoții trăite intens. Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, discretă solicitare a sistemului cardiovascular.

Atenție, întreaga săptămână, dar mai ales între 18 și 19 aprilie și apoi în jurul datei de 21 aprilie, la evenimentele care ar putea să se petreacă în legătură cu locul de muncă, cu salarizarea sau cu o problemă financiară fie mai urgentă, fie mai greu de rezolvat. Indiferent de context, nu acționați sub imperiul fricii, al necunoașterii cauzei sau al abordării superficiale.

În ziua de 24 aprilie, planeta Venus va intra în zodia Gemenilor și, până pe 21 mai, va străbate sectorul vieții domestice, patronând dialogurile și întrevederile, ideile și propunerile, care nu toate vor avea un temei real și nu toate vor fi acceptate de către cei născuți în zodia Peștilor, singurul beneficiu al acestui tranzit constând în unele informații esențiale pentru înțelegerea unei „afaceri de familie”.

