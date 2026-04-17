Horoscop săptămânal Rac – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, o relație ocazională se poate transforma într-o relație de prietenie, pe fondul unor evenimente care vor scoate la iveală, de-o parte și de alta, o serie de trăsături de caracter frumoase care reprezintă garanția unei prietenii sincere și a unor gusturi și interese comune.

Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, oarecare nerăbdare interioară, reacții mai bruște și mai puțin controlate la auzul unor vești sau în cazul unor provocări banale.

În ziua de 20 aprilie, Soarele va intra în zodia Taurului și, până pe 21 mai, va străluci în sectorul relațiilor de prietenie, scurtând drumul între nativi și persoanele de curând cunoscute care le pot deveni mentori, le pot oferi un sprijin socioprofesional, le pot descoperi calitățile, ajutându-i să le dezvolte acum și în viitor. Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, Luna se va afla în domiciliul pe care îl guvernează și va funcționa la maximum de capacitate astrală în beneficiul celor născuți în zodia Racului.

Posibile momente importante când adevărul sau dreptatea pot triumfa în beneficiul nativilor. Victorii în planul relațiilor parteneriale sau consolidări interioare. Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, teme financiare discutate cu o persoană importantă prin statutul ei instituțional la care Racii vor apela pentru a reglementa o pricină financiară.

Pe 24 aprilie, planeta Venus va intra în zodia Gemenilor și, până pe 21 mai, va tranzita sectorul sănătății, introducând o binevenită șansă de aplanare a stresului și frământărilor interioare și de reechilibrare organică prin temperarea exceselor. Atenție la evenimentele cu potențial conflictual care ar putea avea consecințe importante în viața profesională (cariera) a nativilor sau pentru notorietatea și autoritatea lor pe 18/19 aprilie și apoi în jurul datei de 21 aprilie.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE