Horoscop săptămânal Săgetător, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Săgetător – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza se conturează posibilitatea unei abordări relaxate pe teme de muncă sau de salarizare cu cei responsabili care va permite rezolvarea respectivei teme după 20 aprilie, când Soarele va intra în zodia Taurului, care controlează casa a VI-a a muncii, și va da consistență și temeinicie negocierilor, consultărilor, solicitărilor sau demersurilor revendicative cu privire la un drept bănesc cuvenit (în discuție intră salariul și pensia).

De altfel, prezența Soarelui în casa a VI-a, care este și casa sănătății, va avea un efect pozitiv, consolidând funcțiile fiziologice ale organismului și recuperarea după perioade de suferință.

Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, relațiile parteneriale vor oscila între micile disponibilități spre dialog și reticențele sau refuzurile de la care nu abdică. Din 24 aprilie, când planeta Venus va intra în zodia Gemenilor, și până pe 21 mai, nativii vor fi diplomați și dispuși să accepte o soluție reciproc avantajoasă, ba mai mult, se pot ivi situații neprevăzute care să deschidă drumul spre o schimbare de interes și atitudine a ambelor părți sau spre noi parteneriate.

Nota generală va fi de speculare a unui context favorabil. Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, multă prudență în cheltuieli sau în investiții din frica de necunoscut a evoluției evenimentelor care pot schimba, la un moment dat, drastic datele realității obișnuite.

Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, rezistență la ideile de ultimă oră privitoare la unele tipare de muncă și viață pe care Săgetătorii ar trebui să le tolereze sau să le adopte. Atenție la posibilele tulburări afective care pot conduce la ruperea unei relații sentimentale între 18 și 19 aprilie și 21 aprilie. Unii părinți se pot confrunta cu copiii lor pe probleme de emancipare, autoritate sau reguli de viață.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

