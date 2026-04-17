Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 18 – 24 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, informații referitoare la un partener sau la o activitate comună (afacere, proiect, colaborare, viață în doi). Posibile scurte dialoguri de circumstanță care nu vor aduce o modificare a naturii relației dintre Scorpioni și respectivele persoane.

Sectorul va funcționa mai bine însă după 20 aprilie, când Soarele va intra în zodia Taurului și, până pe 21 mai, va consolida laturile pozitive, constructive ale unei inițiative sau ale unui plan comun de activitate. Tranzitul va fi mai eficient în latura pozitivă și neutru în cazul conflictelor.

Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, Scorpionii vor simți nevoia de consultare pe teme financiare sau de procedură judiciară în cazul unor litigii pe bani sau avere (partaj, moștenire, ieșire din indiviziune). O schimbare în bine se va produce între 24 aprilie și 21mai, timp în care planeta Venus va tranzita zodia Gemenilor, care controlează casa a VIII-a a bunurilor și a câștigurilor realizate prin interacțiunea cu alte persoane în varii condiții legale.

Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, nativii vor fi sensibili la ipostazele de viață sau la activitățile de pe urma cărora ei se pot îmbogăți sufletește, pot avea satisfacții culturale, bucurii spirituale sau își pot rafina pregătirea într-un domeniu de cunoaștere necesar vieții profesionale sau personale. Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, problemă de autoritate, de imagine, de relație cu publicul sau de statut socioprofesional (carieră).

Atenție sporită între 18 și 19 aprilie și 21 aprilie, când acumularea de șapte, apoi de șase planete în zodia Berbecului, plasate în casa sănătății, va solicita în mod special funcțiile cerebrale și organele de simț localizate la nivelul capului. Risc de lovituri la cap. Posibile tensiuni și neplăceri la locul de muncă în acest răstimp.

