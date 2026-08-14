Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 15 – 21 august 2026

În prima parte a zilei de 15 august, relațiile bazate pe afectivitate vor evolua normal, decent și reținut ca mod de exprimare a trăirilor. Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul nopții de 18 august, sănătate bine temperată de prezența Micului Benefic și Protector în casa a VI-a a sănătății curente; activități profesionale desfășurate cu interes, poate chiar cu satisfacția rezultatelor sau în condiții favorabile.

Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, în relațiile parteneriale se va observa radicalismul celor trei planete în tranzit prin zodia Leului în cuadratură cu casa a VII-a. Atenție la schimbările profesionale care se conturează și pentru care nativii manifestă un interes motivat de o eventuală creștere a veniturilor salariale.

Cvadratura dintre Neptun și Marte, între 17 și 18 august, ar putea explica ecoul unor evenimente publice în planul cunoașterii sau al învățăturii. Pe 21 august, planeta Venus va face opoziție cu Saturn, pe direcția Balanță/Berbec, la 14° (ultima dată, un aspect similar s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), dar la 1° Berbec/Balanță, ceea ce înseamnă că o problemă majoră de viață profesională sau de sănătate se va acutiza și, eventual, se va încheia în preajma acestei date, prin epuizarea ultimelor resurse astrale; aspectul îi privește pe cei maturi care aveau la acea dată peste 21 de ani.

Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, contradicții născute din condițiile impuse de un regim fiscal, juridic, financiar cu privire la o chestiune materială sau patrimonială de importanță majoră (moșteniri, partaje, cedare de bunuri, cote-părți sau acțiuni).

Relația armonică (minoră) a sextilului Pluton/Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie, va permite acceptarea renunțării la un context de muncă și viață socioprofesională care devine depășit și nefuncțional.

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