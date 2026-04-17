Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 18 – 24 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Taur – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, echilibru interior; momente de destindere. Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, informații fiscale, financiare, bancare sau juridice cu privire la regimul banilor câștigați prin muncă proprie.

Pe 20 aprilie, Soarele va intra în zodia Taurului, respectiv în casa I a personalității și, până pe 21 mai, le va oferi nativilor energie interioară, activism, capacitate de a rezista la stresul cotidian sau la provocările particulare, precum și nevoia de a lăsa în urmă vechile proiecte și a deschide un circuit existențial de un an bazat pe premise noi.

Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, nevoia de a învăța ceva important pentru pregătirea profesională, sugestii interesante cu privire la gestionarea resurselor personale; relațiile sau dialogurile cu frații, vecinii și cunoscuții ocazionali vor fi limitate la strictul necesar în funcție de natura relației Taurilor cu respectivele persoane.

Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, tensiuni în relația cu părinții aparent nemotivate; ar putea fi vorba de intervenția neinspirată a cuiva care va „porni” rudele împotriva lor prin insinuări, relatări denaturate, efortul de a-i convinge pe aceia de intențiile egoiste ale nativilor, astfel că, până când se vor dumiri de unde au apărut acele reticențe sau ostilități, ar fi mai bine ca Taurii să nu dea nici un răspuns sau să ia vreo hotărâre care să susțină din umbră planul intriganților; cum s-ar zice, să nu „cadă în plasa” acelora.

Pe 24 aprilie, planeta Venus va intra în zodia Gemenilor și, până pe 21 mai, va traversa sectorul banilor câștigați prin efort personal, fiind un factor astral favorabil câștigului, rezolvării favorabile abordării utile a unei clauze contractuale în vederea revizuirii lor. Atenție la regimul fiziologiei cerebrale între 18 și 19 și apoi în jur de 21 aprilie.

