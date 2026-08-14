Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 15 – 21 august 2026

Pe 15 august, documente care atestă primirea sau trimiterea unor bani către persoane sau instituții, ca obligații fiscale sau în baza unei înțelegeri.

Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul nopții de 18 august, idei minunate, inspirație, soluții entuziasmante cu privire la un proiect profesional; posibile revelații sau concluzii lămuritoare ca un fel de iluminare interioară. Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, posibile situații speciale (constrângeri, limitări, evenimente neprevăzute, condiții exterioare unei activități socioprofesionale care generează factori de risc ori de asumare responsabilă a gestionării lor).

Cvadratura dintre Neptun și Marte, din 17 și 18 august, va pune într-un context delicat, stringent ori plin de contradicții și constrângeri comunicarea, informația, învățătura, dialogurile utile și capacitatea de a munci și de a desfășura o activitate profesională. Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, relațiile personale pot fi uneori prea sonore, prea învolburate și născătoare de impresii false.

Pe 21 august, planeta Venus va face o opoziție cu Saturn, pe direcția Balanță/Berbec, la 14°, interesantă prin ineditul rarității ei (ultima dată, pe aceeași direcție, s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), ceea ce indică o problemă majoră de cunoaștere, de aprofundare a unor cunoștințe ori de relații între frați care se poate încheia; aspectul îi privește pe cei maturi, născuți între martie 1967 și aprilie 1969, sau pe cei mai tineri, născuți în toamna anului 1996.

Relația armonică Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie, timp suficient în care Vărsătorii își pot tria o serie de impresii și convingeri pe baza noilor informații care pot dărâma miturile sau falsele impresii. Efervescență în sectorul relațiilor parteneriale; concluzii logice, consecințe stipulate de măsuri legale.

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