Horoscop săptămânal Vărsător – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, probleme domestice, dialoguri banale; vizite. Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, atitudinea Vărsătorilor față de unele persoane apropiate va fi oscilantă, în funcție de ceea ce vor face sau vor pretinde aceia. Nedorind să-și strice ziua cu eventualele dezacorduri, nativii „o vor da pe glumă”, îi vor ignora pe aceia, vor încerca să le minimalizeze intervențiile, dar îi vor ține minte.

Pe 20 aprilie, Soarele va intra în zodia Taurului; până pe 21 mai, Vărsătorii ar trebui să se pregătească pentru abordări importante care privesc relația cu familia din care provin, cu casa în care locuiesc, cu țara în care s-au strămutat, cu gospodăria sau patrimoniul, în devălmășie cu rudele care ridică probleme de abordare și de responsabilitate.

Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, o situație stresantă cu implicații juridice s-ar putea pune la locul de muncă. Ea trebuie tratată corect și cu legitimitate pentru a i se da o rezoluție adecvată. Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, nativii ar putea apela la un specialist în domeniul juridic, economic, fiscal pentru a rezolva o temă de familie despre care vorbeam mai înainte sau una personală.

Nota generală va fi de enervare, de exasperare și de dorință de a rezolva cât mai repede respectiva problemă de viață. În ziua de 24 aprilie, planeta Venus va intra în zodia Gemenilor și, până pe 21 mai, va crea o stare de spirit degajată, uneori exuberantă, iar Vărsătorii vor dori să se bucure de vremea bună, de frumusețea naturii, de călătorii și de activitățile recreative.

Dragostea va pluti în aer ca o disponibilitate, dar și instabilitatea va zburda nestingherită. Atenție pe 18 și 19 aprilie, apoi pe 21 aprilie, la deplasări (accidente, incidente) sau la întâlnirile unde știu că vor participa persoane refractare sau cu o „gândire complicată”.

