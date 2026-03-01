Mărțișorul: Simbolul primăverii

Din punct de vedere astronomic, primăvara începe în Emisfera Nordică în jurul datei de 20 martie. În schimb, pentru noi, românii, primăvara nu începe doar cu echinocțiul de primăvară, ci odată cu prima zi a lunii martie, moment mult așteptat după lunile geroase de iarnă. În această zi, bărbații oferă femeilor mărțișoare, mici obiecte de podoabă care pot avea forme variate, de la inimioare simbolice și trifoi cu patru foi, până la brățări și broșe din aur sau argint ornate cu pietre prețioase.

Mărțișoarele sunt prinse de un șnur împletit din două fire, unul alb și unul roșu, și se poartă la piept sau la mână ca semn al bucuriei și al recunoștinței pentru reînvierea naturii. Termenul de „mărțișor” provine din vechiul cuvânt „marț”, care este forma arhaică a denumirii „martie”, căruia i s-a adăugat sufixul diminutival „-ișor”. În tradiția populară, mărțișorul mai este denumit și „mărțiguș”. Se crede că persoana care îl poartă va fi protejată împotriva necazurilor și a bolilor și va avea noroc și prosperitate pe tot parcursul anului. Adesea, mărțișorul este însoțit de flori timpurii, precum ghiocelul, care la rândul lui este considerat simbol al primăverii, potrivit Romaniatourism.com. Tradiția Mărțișorului este atât de valoroasă încât a fost inclusă de UNESCO în lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.

Originile și evoluția mărțișorului

O serie de săpături arheologice efectuate la Schela Cladovei, în județul Mehedinți, au scos la suprafață pietricele albe și roșii înșirate pe fire, care datau de aproximativ opt milenii. Acestea sunt considerate de unii specialiști drept posibile precursoare ale mărțișorului modern. Prima mențiune scrisă despre această tradiție apare în volumul intitulat „Mărțișorul la români” scris de cărturarul Iordache Golescu și publicat în anul 1830. Folcloristul Simion Florea Marian notează la rândul lui că, în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Bucovina, copiii purtau la mână sau la gât fire alb-roșii de care erau prinse câte o monedă din aur sau din argint, care ulterior era folosită pentru a cumpăra alimente precum pâine, vin roșu și caș proaspăt, pentru ca posesorul să aibă tot anul faţa albă precum caşul şi rumenă precum vinul roşu, aflăm de pe enciclopedia virtuală Wikipedia. Cel mai vechi mărțișor păstrat în România datează din anul 1879 și reprezintă o inimă din argint. Un alt exemplar din 1898 are forma unei rândunici în zbor.

Rădăcinile antice ale mărțișorului

Originea exactă a mărțișorului pe care îl știm azi cu toții rămâne incertă. Deși există mai multe legende populare care vorbesc despre alte origini, se consideră că acest obicei este prezent nu doar la români, ci și la popoarele vecine, care l-au adoptat pentru frumusețea tradiției. În Bulgaria, de exemplu. tradiția este cunoscută sub numele de Martenitsa și ar fi legată de fondarea la sud de Dunăre a primului hanat (n.n. – teritoriu condus de un han), în anul 681 d.Hr.. Această denumire ar proveni de la „Baba Marta”, care era o bătrână capricioasă, la fel ca Baba Dochia.

Unii istorici susțin ideea că obiceiul ar avea rădăcini comune daco-tracice, premergătoare procesului de romanizare și slavizare. Alte teorii îl situează în perioada romană, atunci când Anul Nou se celebra pe 1 martie în cadrul sărbătorii Matronalia, dedicată zeului Marte, protector al fertilității și al naturii. Această dată a rămas semnificativă până la începutul secolului XVIII, când Anul Nou a fost mutat la 1 ianuarie, odată cu implementarea calendarului iulian.

Semnificația șnurului de mărțișor

Șnurul de Mărțișor depășește simpla funcție decorativă, fiind un simbol încărcat de semnificații profunde. Culorile sale, alb și roșu, poartă un mesaj ancestral transmis din generație în generație, reflectând valori fundamentale precum viața, puritatea, sănătatea și protecția. Roșul, intens și plin de energie, este asociat cu vitalitatea, forța și energia vieții, amintind de sânge – sursa puterii vitale și a capacității de reproducere. Această nuanță simbolizează dragostea, pasiunea și dorința de a trăi, dar este considerată și o culoare protectoare împotriva influențelor negative. În tradiția populară, roșul reprezenta focul și soarele, elemente ce aduceau căldură și putere odată cu începutul lunii martie. În contrast, albul este simbolul purității, echilibrului și reînnoirii. Este asociat cu zăpada care se topește și cu lumina primăverii, dar și cu claritatea, sinceritatea și sănătatea. În folclorul românesc, albul este legat de lumină și de începutul noului an agrar, momentul în care natura își reia ciclul vieții, se precizează pe CNR-Unesco.ro. Împreună, cele două culori creează un simbol al armoniei între forțe opuse: cald și rece, noapte și zi, iarnă și vară, moarte și renaștere – o reprezentare a echilibrului universal dintre elementele complementare ale existenței.

Cât timp trebuie purtat mărțișorul

În cele mai multe regiuni ale României, mărțișorul se poartă toată luna martie. La finalul lunii, șnurul trebuie legat de ramurile unui pom înflorit, iar dorințele pe care femeile le rostesc în acel moment se vor împlini. În schimb, în Muntenia, mărțișorul se poartă până la încheierea „zilelor Babelor”, adică între 1 și 9 martie, această tradiție fiind legată de legenda Babei Dochia, cea care își dezvelea rând pe rând cele nouă cojoace. Aceasta spune că Baba Dochia, figura mitologică care marchează sfârșitul iernii, ar fi tors pentru prima dată firul alb-roșu în timp ce număra zilele rămase până la venirea primăverii, conferindu-i astfel simbolul trecerii timpului. Deși firele pot fi împletite în orice moment al anului, puterea lor magică se activează doar în această perioadă. Dacă nu sunt respectate aceste zile, șnurul își pierde încărcătura simbolică.

În schimb, în Dobrogea, fetele și copiii păstrează mărțișorul până la primul semn clar al primăverii, și anume până la apariția rândunelelor și a berzelor. Atunci, localnicii aruncă talismanele în aer, în direcția păsărilor, punându-și o dorință care se spune că, în acest fel, se va împlini. Este important ca mărțișoarele să fie prinse și păstrate cu grijă pe tot parcursul anului, fără să cadă pe pământ.

În Transilvania, tradiția impune purtarea mărțișorului până când înflorește primul copac. Fata care îl poartă își pune o dorință și leagă șnurul de ramura înflorită pentru ca dorința să prindă viață. Tot în această regiune, se obișnuiește ca mărțișoarele să fie atârnate la uși, ferestre sau chiar de coarnele animalelor, cu scopul de a alunga energiile negative.

În Moldova, însă, femeile și fetele sunt cele care oferă mărțișoare bărbaților și flăcăilor, care trebuie să le păstreze până pe data de 9 martie, când le returnează în semn de apreciere.

În Bucovina, fetele dăruiesc băieților mărțișoare care sunt realizate chiar de ele și primesc la rândul lor mărțișoare, pe care le poartă câteva zile, sau mici cadouri pe 8 martie.

De asemenea, există alte regiuni ale țării unde mărțișorul se poartă doar în primele două săptămâni ale lunii martie. După această perioadă, talismanele sunt legate de ramurile unui pom fructifer înflorit sau așezate sub o piatră, pentru a aduce noroc și sănătate celei care îl poartă. În unele sate, pomii împodobiți cu șnururi alb-roșii pot fi observați și la începutul lunii aprilie, semn că obiceiul este încă viu.

La ce mână se poartă șnurul de mărțișor

Tradiția populară spune că mărțișorul trebuie purtat pe piept, pe partea stângă, în dreptul inimii, care este considerată centrul sufletului și al emoțiilor. Așezarea talismanului aproape de inimă simbolizează atragerea de energii pozitive, sănătate, bucurie și iubire, transformându-l într-un veritabil protector pentru întreg anul.

Însă, nu toate persoanele poartă mărțișorul în piept, ci și la mână. Potivit credinței populare, șnurul alb-roșu al mărțișorului trebuie legat la încheietura mâinii stângi, în timp ce talismanul propriu-zis se prinde pe piept tot în partea stângă. De asemenea, se spune că cel mai potrivit moment pentru a purta mărțișorul este înainte de răsăritul soarelui și înainte de a coborî din pat, atunci când forțele pământului sunt mixte, pozitive și negative. În acest fel, această podoabă protejează persoana care îl poartă și îi aduce noroc pentru întreaga perioadă a anului.

George Coșbuc relata în scrierile sale că mărțișorul avea rolul de a apropia soarele și de a atrage bunăvoința acestuia: „Scopul purtării lui este să-ți apropii soarele, purtându-i cu tine chipul. Prin asta te faci prieten cu soarele, ca să-ți dea frumusețe, veselie, sănătate, cinste, iubire și puritate sufletească. Țăranii îl puneau copiilor pentru ca aceștia să fie curați ca argintul și să nu-i scuture frigurile, iar fetele îl purtau pentru a nu le arde soarele; cine nu îl purta, se spunea că va slăbi și se va ofili”. Conform adevărul.ro, respectarea acestui ritual era considerată esențială.

În trecut, mărțișorul era purtat de copii în jurul încheieturii mâinii, ca simbol de protecție și noroc, în timp ce tinerele fete îl așezau la gât crezând că în acest fel nu vor fi arse de soare și, astfel, nu le vor apărea pete pe față.

De asemenea, femeile adulte obișnuiau să lege mărțișorul în jurul taliei, în jurul brâului, ca simbol al fertilității, în timp ce femeile mai în vârstă îl foloseau ca talisman împotriva durerilor de spate. În unele zone ale țării, tinerii purtau mărțișorul prins la pălărie, iar cei căsătoriți îl purtau discret la mână, pentru protecție și bunăstare.

Foto:Profimedia

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Zboruri anulate de TAROM după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Compania a revenit după întrebarea Libertatea: călătorii își pot primi banii pe bilete
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Elle.ro
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
gsp
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
GSP.RO
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Avantaje.ro
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Calendarul nunților din 2026: Când interzice Biserica cununiile religioase
Știri România 10:48
Calendarul nunților din 2026: Când interzice Biserica cununiile religioase
Procesul asasinatului cu bombă de la Arad. Mărturia Laurei Dronca: „Toată lumea îmi zicea să vând tot, să iau copiii și să stau în altă țară în liniște”
Știri România 10:00
Procesul asasinatului cu bombă de la Arad. Mărturia Laurei Dronca: „Toată lumea îmi zicea să vând tot, să iau copiii și să stau în altă țară în liniște”
Parteneri
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Adevarul.ro
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Financiarul.ro
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Elle.ro
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Scandal între Gabi Tamaș și Cristian Boureanu la „Survivor România” 2026. Și-au aruncat cuvinte grele în fața colegilor. „Nu mai fac nimic”
Stiri Mondene 11:46
Scandal între Gabi Tamaș și Cristian Boureanu la „Survivor România” 2026. Și-au aruncat cuvinte grele în fața colegilor. „Nu mai fac nimic”
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, blocați în Thailanda din cauza conflictului izbucnit în Iran. „Situația este foarte gravă. Nu zboră nimic spre Doha”
Stiri Mondene 10:54
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, blocați în Thailanda din cauza conflictului izbucnit în Iran. „Situația este foarte gravă. Nu zboră nimic spre Doha”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
ObservatorNews.ro
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat / 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat / 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Primul mesaj despre moartea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 07:52
Primul mesaj despre moartea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului