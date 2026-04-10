Aceste reduceri, cuprinse între 19% și 35%, sunt disponibile atât la raft, cât și prin aplicația Lidl Plus.

Printre cele mai atractive oferte se numără pieptul de porc feliat, cu os, la prețul de 2,29 lei/100 g, beneficiind de o reducere de 23%, și mixul gril de pui, disponibil la 1,59 lei/100 g.

Produsele lactate sunt și ele parte din această selecție: laptele cu 3,5% grăsime, la 4,39 lei/litru, și untul cu 82% grăsime, la 5,99 lei/250 g, ambele reduse semnificativ. Brânza Gouda, de 400 g, costă 13,99 lei, fiind redusă cu 20% prin aplicația Lidl Plus.

Pentru garnituri, cartofii albi spălați, la 10,99 lei/plasă de 2,5 kg, și ceapa galbenă, la 7,99 lei/sac de 5 kg, sunt opțiuni accesibile datorită reducerilor de 35%, respectiv 20%. Morcovii, pătrunjelul rădăcină sau mărarul sunt și ele incluse în ofertă, cu prețuri de 3,29 lei/kg, 3,99 lei/350 g și 3,99 lei/70 g, toate beneficiind de reduceri între 23% și 38% prin Lidl Plus.

Pentru preparate mai elaborate, ciupercile Champignon, la 12,49 lei/kg, și lămâile cu coajă netratată, la 5,99 lei/500 g, adaugă un plus de prospețime meniului, ambele beneficiind de discounturi semnificative. Făina albă de grâu, indispensabilă pentru deserturile de Paște, este disponibilă la prețul de 2,15 lei/kg, redusă cu 20%.

