De ce este considerat Liechtenstein „cea mai plictisitoare țară”: opinii împărțite în rândul turiștilor

Fără plaje sau atracții turistice majore, Liechtenstein, situat între Austria și Elveția, rămâne în umbra destinațiilor populare din sudul Europei. În timp ce milioane de britanici aleg Spania, Italia, Franța sau Grecia pentru vacanțele lor, această bijuterie ascunsă primește mult mai puțini turiști.

„Nu este nimic în neregulă cu el, dar nu este nimic special la el”, a scris un utilizator pe Reddit, într-un fir de discuție intitulat „Liechtenstein (și de ce cred că nu merită cu adevărat)”.

De altfel, opiniile sunt împărțite. Kami, o bloggeriță poloneză care a vizitat țara, a declarat că Liechtenstein este „cea mai plictisitoare țară în care am fost vreodată”. Ea a adăugat: „Nu am putut găsi nimic excepțional care să-mi placă la acest loc”. Deși aceste opinii sunt împărtășite de unii, alți turiști apreciază liniștea și frumusețea naturală a regiunii.

Ce poți vizita în Liechtenstein: atracții discrete, dar pline de farmec într-o țară ignorată de turiști

Principatul nu are un aeroport propriu, iar accesul se face, de obicei, prin gara Schaan-Vaduz, situată la nord de capitală. Trenurile care traversează zona oferă priveliști superbe ale Alpilor austrieci, deși Liechtenstein are doar trei gări în total. Din Schaan-Vaduz, turiștii pot lua autobuze sau taxiuri pentru a ajunge în capitala Vaduz, un oraș mic, dar plin de farmec, unde arhitectura modernă se îmbină armonios cu accentele alpine.

Una dintre principalele atracții ale capitalei este Castelul Vaduz, reședința oficială a Familiei Princiare din Liechtenstein. Deși accesul în interior este interzis publicului, domeniul castelului oferă priveliști spectaculoase asupra Văii Rinului. În centrul Vaduzului, Kunstmuseum Liechtenstein atrage iubitorii de artă modernă, găzduind colecții de opere contemporane într-o clădire cu un design arhitectural remarcabil.

În ciuda criticilor, Liechtensteinul are farmecul său aparte, mai ales pentru cei care caută o destinație liniștită, departe de aglomerație. Cu peisaje montane impresionante și o moștenire culturală unică, această țară mică rămâne o opțiune interesantă pentru excursii de o zi sau pentru cei care doresc să descopere un colț mai puțin cunoscut al Europei. Deși e mai mereu în umbra destinațiilor faimoase, Liechtenstein continuă să atragă turiști curioși de bijuteriile sale ascunse.

