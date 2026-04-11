Incendiu devastator

Imaginile șocante, în care bărbatul își justifică fapta prin nemulțumiri salariale, s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, relatează People.

Fabrica Kimberly-Clark din localitatea Ontario, statul California, a fost devastată de un incendiu masiv, eveniment care pune sub presiune piața bunurilor de igienă.

Autoritățile avertizează că pierderea acestei unități strategice de producție ar putea duce la perturbări majore în disponibilitatea produselor de hârtie pe rafturile magazinelor.

Un depozit imens de 110.000 mp a fost devastat de un incendiu care pune în pericol aprovizionarea zonei cu bunuri esențiale. Atât structura clădirii, cât și produsele depozitate au fost grav afectate. Oamenii legii au reținut deja o persoană bănuită de provocarea incendiului, fiind luate în calcul motive de răzbunare personală.

Din cauza intensității incendiului, autoritățile au emis o avertizare privind calitatea aerului în zona respectivă.

Flăcările s-au extins rapid

Imagini tulburătoare apărute în mediul online surprind momentul în care presupusul autor al incendiului din Ontario declanșează dezastrul.

În filmare, acesta poate fi văzut folosind o brichetă pentru a aprinde paleții încărcați cu hârtie igienică, în timp ce rostește o justificare sfidătoare: „Ar fi trebuit să ne plătiți mai mult”. Videoclipul surprinde viteza uluitoare cu care flăcările se extind în depozit, imediat după gestul său.

Chamel Abdulkarim a fost reținut de poliție după ce ancheta a stabilit că el ar fi provocat intenționat incendiul masiv de marți. Rezidentul din Highland se confruntă acum cu acuzații grave de incendiere premeditată, fiind bănuit că a dat foc uriașei structuri industriale de peste 110.000 de metri pătrați.

Filmarea postată pe Facebook surprinde primele momente ale dezastrului, în care flăcările topesc rapid ambalajele din plastic ale cutiilor de hârtie igienică marca Scott. Imaginile arată cum focul pătrunde prin straturile protectoare, propagându-se cu repeziciune prin materialele inflamabile din depozit.

„M-am dus la mașină și atunci s-a întâmplat”

Suspectul, identificat drept Chamel Abdulkarim, de 29 de ani, era angajat al companiei NFI Industries. Această firmă administrează depozitul din Ontario, care servește drept centru logistic principal pentru Kimberly-Clark — gigantul ce deține mărci de renume precum Huggies, Kleenex, Scott, Kotex și Cottonelle.

„Tot ce trebuia să faceți era să ne plătiți suficient ca să trăim”, spune o persoană în videoclip, mergând prin depozit și aprinzând paleți și spunând. „A dispărut inventarul vostru”, se mai aude în filmare.

Cu doar câteva minute înainte ca depozitul să fie cuprins de flăcări, Alejandro Montero și presupusul autor al incendiului lucrau împreună. „Mă ajuta să încarc o remorcă”, a declarat Montero, subliniind că nimic nu părea neobișnuit în cele două ore petrecute împreună.

Totul s-a schimbat în timpul pauzei de la miezul nopții: „M-am dus la mașină și atunci s-a întâmplat”, a adăugat acesta, șocat de rapiditatea evenimentelor.

„(…)Ne-am pierdut locurile de muncă, el le-a făcut tuturor asta. I-a pus pe toți în situația asta”, a spus Montero, menționând că i s-a trimis videoclipul de pe rețelele de socializare. „Nu-mi venea să cred, da. Nu-mi venea să cred.”

Mobilizare de forțe

O mobilizare de forțe fără precedent a avut loc marți pentru a lichida flăcările de la depozitul din Ontario, implicând peste 140 de pompieri din peste zece unități și orașe vecine, precum Chino Valley, Corona sau Rancho Cucamonga.

Din cauza cenușii și a fumului toxic care au invadat atmosfera, pompierii au instituit măsuri de precauție, solicitând persoanelor vulnerabile din proximitate să se izoleze în locuințe pentru a evita problemele respiratorii.

Pe de altă parte, deși incendiul de la centrul din Ontario a fost de proporții, Kimberly-Clark susține că fluxul de aprovizionare pentru branduri precum scutecele Huggies sau hârtia igienică nu va fi întrerupt, grație protocoalelor de atenuare a crizelor.

Totuși, la nivel uman, situația este dramatică. Montero, unul dintre martori, a subliniat diferența de statut dintre el și autorul incendiului, menționând că nu înțelege ce a declanșat furia suspectului. Pentru Montero, consecința este una singură și dureroasă: pierderea unui loc de muncă bine plătit din cauza gestului unui singur om.

