Incendiu devastator

Imaginile șocante, în care bărbatul își justifică fapta prin nemulțumiri salariale, s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, relatează People.

Fabrica Kimberly-Clark din localitatea Ontario, statul California, a fost devastată de un incendiu masiv, eveniment care pune sub presiune piața bunurilor de igienă.

Autoritățile avertizează că pierderea acestei unități strategice de producție ar putea duce la perturbări majore în disponibilitatea produselor de hârtie pe rafturile magazinelor.

Un depozit imens de 110.000 mp a fost devastat de un incendiu care pune în pericol aprovizionarea zonei cu bunuri esențiale. Atât structura clădirii, cât și produsele depozitate au fost grav afectate. Oamenii legii au reținut deja o persoană bănuită de provocarea incendiului, fiind luate în calcul motive de răzbunare personală.

Din cauza intensității incendiului, autoritățile au emis o avertizare privind calitatea aerului în zona respectivă.

Flăcările s-au extins rapid

Imagini tulburătoare apărute în mediul online surprind momentul în care presupusul autor al incendiului din Ontario declanșează dezastrul.

În filmare, acesta poate fi văzut folosind o brichetă pentru a aprinde paleții încărcați cu hârtie igienică, în timp ce rostește o justificare sfidătoare: „Ar fi trebuit să ne plătiți mai mult”. Videoclipul surprinde viteza uluitoare cu care flăcările se extind în depozit, imediat după gestul său.

Chamel Abdulkarim a fost reținut de poliție după ce ancheta a stabilit că el ar fi provocat intenționat incendiul masiv de marți. Rezidentul din Highland se confruntă acum cu acuzații grave de incendiere premeditată, fiind bănuit că a dat foc uriașei structuri industriale de peste 110.000 de metri pătrați.

Filmarea postată pe Facebook surprinde primele momente ale dezastrului, în care flăcările topesc rapid ambalajele din plastic ale cutiilor de hârtie igienică marca Scott. Imaginile arată cum focul pătrunde prin straturile protectoare, propagându-se cu repeziciune prin materialele inflamabile din depozit.

„M-am dus la mașină și atunci s-a întâmplat”

Suspectul, identificat drept Chamel Abdulkarim, de 29 de ani, era angajat al companiei NFI Industries. Această firmă administrează depozitul din Ontario, care servește drept centru logistic principal pentru Kimberly-Clark — gigantul ce deține mărci de renume precum Huggies, Kleenex, Scott, Kotex și Cottonelle.

„Tot ce trebuia să faceți era să ne plătiți suficient ca să trăim”, spune o persoană în videoclip, mergând prin depozit și aprinzând paleți și spunând. „A dispărut inventarul vostru”, se mai aude în filmare.

Cu doar câteva minute înainte ca depozitul să fie cuprins de flăcări, Alejandro Montero și presupusul autor al incendiului lucrau împreună. „Mă ajuta să încarc o remorcă”, a declarat Montero, subliniind că nimic nu părea neobișnuit în cele două ore petrecute împreună.

Totul s-a schimbat în timpul pauzei de la miezul nopții: „M-am dus la mașină și atunci s-a întâmplat”, a adăugat acesta, șocat de rapiditatea evenimentelor.

„(…)Ne-am pierdut locurile de muncă, el le-a făcut tuturor asta. I-a pus pe toți în situația asta”, a spus Montero, menționând că i s-a trimis videoclipul de pe rețelele de socializare. „Nu-mi venea să cred, da. Nu-mi venea să cred.”

Mobilizare de forțe

O mobilizare de forțe fără precedent a avut loc marți pentru a lichida flăcările de la depozitul din Ontario, implicând peste 140 de pompieri din peste zece unități și orașe vecine, precum Chino Valley, Corona sau Rancho Cucamonga.

Din cauza cenușii și a fumului toxic care au invadat atmosfera, pompierii au instituit măsuri de precauție, solicitând persoanelor vulnerabile din proximitate să se izoleze în locuințe pentru a evita problemele respiratorii.

Pe de altă parte, deși incendiul de la centrul din Ontario a fost de proporții, Kimberly-Clark susține că fluxul de aprovizionare pentru branduri precum scutecele Huggies sau hârtia igienică nu va fi întrerupt, grație protocoalelor de atenuare a crizelor.

Totuși, la nivel uman, situația este dramatică. Montero, unul dintre martori, a subliniat diferența de statut dintre el și autorul incendiului, menționând că nu înțelege ce a declanșat furia suspectului. Pentru Montero, consecința este una singură și dureroasă: pierderea unui loc de muncă bine plătit din cauza gestului unui singur om.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care echipajul Artemis 2 a revenit pe Pământ: „E doar începutul. Ne vom întoarce pe Lună”
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
La ce oră începe slujba de Înviere 2026. Când se ia Lumină de la biserică de Paște
Știri România 12:09
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
Interviu
Știri România 12:00
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Adevarul.ro
Poveste emoționantă despre Ion Oblemenco: ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dispariția legendei Craiovei. A fost ca un semn
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Tradiția de la care Daciana Sârbu nu se abate niciodată de Paște. Unde va merge în acest an: „Nu am timp de altfel de pregătiri”
Stiri Mondene 12:10
Vila din centrul Bucureștiului a regretatului Mircea Lucescu, ocupată de oamenii străzii. Îi plătise pentru a-i elibera casa
Stiri Mondene 11:07
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Controversă la Timișoara cu decorul de Paşte de 7.000 de euro. Ouăle gigant iau faţa unei statui cu mesaj
ObservatorNews.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Mediafax.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Mircea Lucescu a prevăzut încă din 1972 ce se va întâmpla în ultimii săi ani de viață: „Există la noi o prejudecată”
Fanatik.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
