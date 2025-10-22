Napoli, lider în gastronomia europeană

Turismul culinar a crescut semnificativ, incluzând tururi gastronomice și cursuri de gătit, oferind nu doar educație culturală, ci și un sprijin important pentru economia locală.

Potrivit evaluărilor a aproape 500.000 de persoane, Napoli, un important oraș portuar din sudul Italiei, a fost desemnat cel mai bun oraș culinar din lume de ghidul TasteAtlas.

Orașul este renumit pentru pizza margherita, gnocchi și sfogliatella, o patiserie în formă de scoică, cu umplutură cremoasă, considerate preparate „pe care trebuie neapărat să le încerci”.

Tradițiile culinare napoletane sunt adânc înrădăcinate în istoria sa de oraș portuar antic, cu influențe grecești, romane și ale altor culturi, iar bucătăria reflectă amestecul unic de ingrediente proaspete, cum ar fi roșiile din sol vulcanic și fructele de mare din abundență.

De altfel, aici se află și celebrul restaurant L’Antica Pizzeria da Michele.

Dulciuri și delicii locale

Napoli este, de asemenea, un paradis pentru iubitorii de deserturi, cu specialități precum:

Biscuiți tarallo

Babà al rom

Struffoli, bile de aluat prăjite și acoperite cu miere

Torta caprese cu ciocolată și migdale

Graffe napoletane, asemănătoare gogoșilor

Fiocchi di neve, produse de patiserie umplute cu ricotta, frișcă și mascarpone

Conform Secret Food Tours, cultura culinară a orașului este o reflectare vie a istoriei sale, fiecare influență culturală lăsând amprenta asupra preparatelor simple, dar de înaltă calitate.

Alte orașe italiene și europene în top

Italia domină primele locuri ale clasamentului TasteAtlas:

Napoli Milano – cunoscut pentru risotto alla Milanese, cotoletta alla Milanese și panettone Bologna – locul de naștere al sosului ragù Florența – renumită pentru bistecca alla Fiorentina, ribollita, pappardelle al cinghiale, crostini toscani, pappa al pomodoro

Pe locul cinci este orașul Mumbai, din India. Clasamentul continuă cu alte orașe din Italia Roma (locul 6), Torino (locul 9).

În topul 10 se mai află și orașe precum Paris (locul 7), Viena (locul 8) și Osaka (locul 10).

În total, șase orașe din zece din acest clasament sunt din Italia.

Madrid se poziționează pe locul 11, iar New York se clasează pe locul 12

Cea mai bună veste pentru români este că Napoli se află la doar aproximativ două ore de zbor de București.

