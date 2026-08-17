Schimbări majore și atracții noi la Disneyland Paris

Disneyland Paris trece printr-o transformare importantă, având în centru o nouă zonă imersivă dedicată animației „Regele Leu”. Aceasta va include o atracție acvatică pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați, dotată cu o coborâre spectaculoasă de la o înălțime de 15,8 metri de pe stânca Pride Rock și primul robot animatronic cu personajul Scar.

Noua zonă va fi amplasată lângă World of Frozen și va recrea savana africană, oferind vizitatorilor restaurante, magazine și întâlniri cu caracterele îndrăgite.

De asemenea, parcul din capitala Franței va deschide anul viitor „Wilderness Explorers Sky Swings”, prima atracție inspirată din filmul „Up”. O altă noutate așteptată de fani este revenirea la tema originală a trenulețului Space Mountain.

Atracția va renunța la tema Star Wars și va redeveni „Space Mountain: De la Terre à la Lune”, bazată pe romanul lui Jules Verne. Totodată, din 2028, vizitatorii vor putea urmări o nouă paradă de zi ce va include personaje din filme precum „Aladdin”, „O prințesă și un broscoi”, „Tangled” și „Coco”.

Un tărâm al personajelor negative și aventuri noi în Florida

La Walt Disney World din Florida, atenția este atrasă de construcția spațiului Villains Land în cadrul complexului Magic Kingdom.

Dedicat celor mai cunoscute personaje negative din povești, tărâmul va găzdui două atracții majore: un rollercoaster dedicat Maleficei și o călătorie prin tărâmul Oglinzii Fermecate. Tot în Magic Kingdom, zona Frontierland se extinde cu două curse tematice inspirate din universul „Cars”, printre care o aventură pe muntele Piston Peak.

În parcul Animal Kingdom, noua zonă Tropical Americas va aduce o cursă tematică bazată pe aventurile lui Indiana Jones în lumea mayașă, o atracție de familie dedicată animației „Encanto” și un carusel cu 22 de animale sculptate manual.

Fanii filmului „Monsters Inc.” vor avea la dispoziție cartierul Monstropolis, completat cu un spectacol la Glob Theatre, restaurantul Archies Scare Pig Pizza, localul japonez Harryhausens și primul montagne russe de tip „door coaster”. În plus, celebrul robot Yeti din Forbidden Mountain va fi modernizat, iar atracția Spaceship Earth din parcul EPCOT va primi o poveste complet nouă.

Flotă extinsă de croaziere și un nou spectacol pe West End

Pe lângă expansiunea din parcurile terestre, Disney își extinde și divizia maritimă. Vasul Disney Believe, programat pentru lansare la finalul anului 2027, va fi ultima navă din clasa Wish și va include decorațiuni și zone tematice inspirate din animații precum „Moana”, „Frozen” sau „Toy Story”.

Compania a confirmat deja că va construi încă trei nave mari dintr-o clasă nouă, care vor începe să fie lansate din 2029, ducând flota totală la 13 vase de croazieră.

Pentru iubitorii de teatru din Europa, Disney a anunțat lansarea muzicalului „The Greatest Showman” pe scena teatrului Theatre Royal Drury Lane din Londra. Spectacolul va avea premiera în primăvara anului 2027, înlocuind producția „Hercules”, și va include melodii populare precum „This Is Me” sau „A Million Dreams”.

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