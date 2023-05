Ponturi pentru o vacanță reușită la Disneyland, Paris. Cum să faci economie de timp și de bani

Disneyland este una dintre atracțiile extraordinare de vacanță în orice moment al anului. Un must see pentru copiii de toate vârstele, fiindcă la megacomplexul de lângă Paris, din Marne-la-Vallée, la 43 de kilometri de Orașul Luminilor, se reunesc vizitatori de toată vârstele, de la bebeluși la octogenari. Pe porțile parcului intră peste 13 milioane de vizitatori în fiecare an, mai mult decât populația Belgiei sau Greciei.

O experiență piperată

Nu există un șablon prestabilit în privința perioadelor optime pentru a fi fericitul client al Disneyland. Prețurile sunt mari și pentru a-ți face o idee ar fi bine să descarci aplicația pentru telefonul mobil.

Cert este că îți vei face fără probleme cei 10.000 de pași pe zi fiindcă spațiul este unul generos. Trebuie să te pregătești psihic și pentru statul la coadă, pentru că e un noroc dacă stai la coadă doar 5 minute. Sunt cozi la anumite distracții care te pot ține pe loc și peste o oră.

În medie, un pachet de trei zile costă aproximativ 1.500 de euro de Disneyland (Park A Studio) pentru o familie cu un copil, aici incluzând accesul la toate atracțiile, cazare două nopți, serviciul de autobuz și de bagaje.

Biletele de avion ar fi bine să fie procurate cu mai multe luni înainte, pentru că mai costă și ele de la 300 de euro de persoană, dus/întors.

Un „Grand Finale” total

Disneyland Paris a sărbătorit anul trecut 30 de ani de la deschidere, dar petrecerea continuă și în 2023 până la finele lui septembrie cu eticheta „Grand Finale”.

În 2009, era locația cea mai vizitată din întreaga Europă, cu peste 15,4 milioane de vizitatori. Ultima statistică oficială, din 2016, arăta o ușoară scădere, de 13,4 milioane de vizitatori. Se estimează ca 2023, după trei ani de pandemie, să aibă cifre impresionante.

Este aglomerat și la început de săptămână, lunea și marțea, dar și în week-end. Cea mai scumpă lună este august – 119 euro/zi. Dacă vreți bilete individuale, pentru Park și Studio prețurile sunt 92 euro/adult și 87 euro/copil pe zi. De consultat mereu prețurile din aplicație și de configurat, dacă se poate, mai multe zile și servicii pentru discount-uri.

Sfaturi pentru o experiență plăcută

Aplicația Disneyland de pe telefonul mobil este aproape obligatorie, de real ajutor, fiindcă ajută turiștii la monitorizarea atracțiilor în timp real. Pentru fiecare atracție este trecut numărul de minute de așteptare la coadă și poți astfel să-ți fixezi niște ținte imediate.

Cel mai mult este timpul de așteptare la „Pavilionul prințeselor”, de peste o oră, pentru câteva minute alături de o domnișoară îmbrăcată într-un personaj celebru din lumea Disney. Prințesele vin aleatoriu, este o surpriză zilnică, doar la parada de după-amiază sunt în echipă completă.

Sunt doar câteva zone destinate fumătorilor, care sunt respectate cu strictețe. Se păstrează curățenia, ceea ce este admirabil având în vedere volumul uriaș de vizitatori. Ai locuri speciale pentru încărcat telefonul mobil.

Sunt două detalii extraordinare care fac aventura la Disneyland de neuitat, indiferent de vârstă. La ora 17:30, ora locală, zeci de mii de oameni se strâng pe aleea principală din fața castelului pentru „Parada personajelor”, o jumătate de oră memorabilă de show, muzică, dansuri, scenografie și personaje din lumea Disney. Apoi, la ora 22:50, ziua se încheie cu Disney Dreams, o jumătate de oră de proiecții de personaje și artificii.

Când vizitați Disneyland trebuie să vă pregătiți pentru stat la coadă și aglomerație

La Walt Disney Studio este Power the Night, un show Marvel cu 500 drone, de aproximativ 9 minute, care începe la ora 22:00, în timp util pentru ca miile de vizitatori să migreze apoi către zona din fața castelului Disney pentru spectacolul de artificii.

Mai sunt și reprize de dans și scenografie cu Mickey, Minnie și prietenii lor în timpul zilei, iar cel mai atractiv și urmărit este cel de la ora 16:30.

De încercat gaufre în formă de Mickey Mouse, înghețata de lângă „Alice în Țara Minunilor”, brioșe cu cremă albă sau popcornul caramelizat care te îmbie cu izul său inconfundabil. Popcornul poate fi savurat și în câteva recipiente de plastic stilizate în formă de Mickey Mouse, prețuri între 10 și 18 euro.

Pentru a te răcori sau hidrata există numeroase locații cu băuturi răcoritoare, ale companiei Coca Cola, cu care Disneyland are contract de exclusivitate. Preț: 4 euro pentru sticla de 0,5 l. Băuturile pot fi servite și în pahare de plastic dedicate aniversării de 30 de ani, majoritatea clienților păstrându-le ca suvenir. Există și persoane care-și achiziționează din afara complexului un surplus de apa sau răcoritoare, mai ales că imediat lângă Disneyland, unde este stația de transport în comun prețurile sunt la jumătate. Totodată, complexul are și câteva cișmele, cu apă potabilă.

Mâncarea nu este foarte diversificată, dar are amprenta brand-ului. Burgeri cu chifle cu chipul lui Mickey, pizza în formă de Mickey, un copan de curcan barbeque, hot-dog sau paste, meniurile mai cuprind și cartofi prăjiți sau salate și băutură răcoritoare. Între 15 și 17 euro, în medie, dar sunt și meniuri pentru copii la 9 euro. Sunt și turiști care vin cu mâncare de acasă și încropesc un picnic sau își iau un sandwich de la stația de tren Marne-la-Vallée, care costă între 3 și 5 euro.

Pentru cine are mai mult timp și bani sunt și restaurante, cu meniuri de la 55 de euro (75 de euro dacă se adaugă un pahar de vin).

Pentru cine cheltuie cel puțin 50 de euro la un singur magazin și este cazat la unul dintre cele șase hoteluri Disneyland, există un serviciu de transport al cumpărăturilor gratuit. Se completează un formular, apoi cadourile vin la hotel.

Tot pentru cei care sunt cazați la hotelurile aparținând complexului, aflate la câteva minute distanță, există un serviciu – contra cost, bineînțeles – de colectare a bagajelor, și la sosire, și la plecare, pentru a mai câștiga timp pentru divertisment în parc. Este un birou specific la stația de tren Marne-la-Vallée.

Tot pentru cei care sunt cazați la hotelurile complexului, ai varianta happy hour, în sensul că poți intra în parc printr-o locație separată de restul turiștilor și cu o oră mai devreme decât ceilalți, de la ora 8:30. Totodată, ai shuttle gratuit de dimineața până după miezul nopții, o dată la 12 minute.

De la mâncare la jucării, totul este personalizat la Disneyland

Cât te costă suvenirurile Disney

Must have sunt bentițele cu urechi a la Mickey și Minnie Mouse, cele mai vândute produse, între 20 și 30 de euro;

Personaje Disney de pluș cu prețuri între 10 și 30 de euro, ca să facem o medie, dar pot ajunge și la 100 de euro cele de mărimi considerabile;

Magneți cu diverse personaje sau atracții de la Disneyland Park și Walt Disney Studio între 8 și 13 euro;

Brelocuri – între 6 și 15 euro;

Tricouri – de la 20 de euro, pentru toate categoriile de vârstă. Inclusiv body-uri pentru bebeluși;

Rucsac – de la 36 de euro, dar și chiar la 100 de euro cele din colecția aniversară;

Păpuși – de la 20 de euro, de diverse mărimi;

Pixuri – de la 12 euro, setul de 6, cu personajele îndrăgite din desene animate;

Fotografii în rame personalizate, de la 10 euro. Cele mai scumpe sunt cele cu „prințese”, 20 de euro bucata, copilul și personajul în același cadru într-o ramă personalizată;

Nenumăratele magazine, diversificate și cu absolut orice suvenir îți trece prin minte, sunt deschise de la primele ore ale dimineții până după miezul nopții.

