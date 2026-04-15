O bătălie juridică de doi ani

Decizia vine după o bătălie juridică de doi ani purtată de o familie care a cheltuit o avere pe bilete la clasa business pentru o vacanță în Peru, dar căreia i s-a refuzat îmbarcarea de către operatorul național olandez, relatează Independent.

Cazul datează din iunie 2024, când familia lui J. S. Sathishkumar, președintele unei instituții medicale din statul Tamil Nadu, a achiziționat opt bilete dus-întors la clasa business către Peru, costând aproximativ 4,9 milioane de rupii (40.000 de lire sterline).

Aceștia erau programați să plece din orașul Bengaluru, situat în sudul țării, pe 19 iunie și să se întoarcă pe 3 iulie.

Cu toate acestea, planurile lor pentru vacanța de 14 zile au fost întrerupte brusc la aeroport, după ce familiei i s-a refuzat îmbarcarea. Oficialii companiei aeriene au declarat că aceștia nu dețineau viza corespunzătoare pentru a intra în Peru, iar după câteva ore de așteptare, li s-a comunicat că nu li se va permite să efectueze zborul.

Compania, acuzată că a interpretat greșit regulile

J. S. Sathishkumar a contestat evaluarea companiei aeriene, susținând că aceasta s-a bazat pe o interpretare greșită a regulilor de intrare.

El a declarat că cetățenii indieni care dețin vize valabile sau permise de rezidență din țări precum SUA, Marea Britanie, Australia sau statele din spațiul Schengen au permisiunea de a intra în Peru fără o viză separată.

Un purtător de cuvânt al KLM a declarat pentru The New Indian Express că linia aeriană a fost „obligată să respecte toate reglementările de călătorie aplicabile”. Reprezentanții companiei au îndemnat clienții să se asigure că dețin documentația necesară și au menționat că firma „regretă faptul că unii pasageri au întâmpinat neplăceri”.

Puși sub supraveghere

În timp ce erau reținuți la aeroport, membrii familiei au protestat împotriva deciziei de a nu fi lăsați să se îmbarce și au amenințat cu acțiuni în instanță. Sathishkumar a susținut că, în urma confruntării, au fost apoi „marcați cu steguleț roșu” (puși sub supraveghere) de către compania aeriană.

Acesta a declarat că, de atunci, familia s-a confruntat cu un control amănunțit pe aeroporturile internaționale. El a susținut că fiul său a fost interogat în Singapore în legătură cu o presupusă „deportare din Peru”, țară pe care acesta nu o vizitase niciodată.

De asemenea, el a menționat că s-a confruntat personal cu probleme similare în timpul unei călătorii în Australia.

Dosar penal împotriva KLM Royal Dutch Airlines

Ulterior, acesta a intentat un proces împotriva companiei aeriene la o instanță din statul Karnataka, situat în sudul țării, pentru a solicita rambursarea prețului biletelor.

Instanța din Karnataka a ordonat acum poliției să înregistreze un dosar penal împotriva KLM Royal Dutch Airlines, după o bătălie juridică de doi ani.

În decizia sa, magistratul a dispus poliției să înregistreze o plângere formală împotriva directorului executiv al companiei aeriene, a directorului operațional și a altor directori de rang înalt implicați în luarea deciziei și să procedeze în conformitate cu legea.

Sathishkumar a declarat că intervenția instanței a avut ca scop asigurarea tragerii la răspundere a celor care au greșit. „Trebuie luate măsuri. Altfel, acest lucru i se poate întâmpla oricui”, a declarat acesta pentru The New Indian Express.

