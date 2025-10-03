O canisă cu 24 de locuri

„Când ne-am uitat inițial la cum să-l transportăm pe Charlie la Londra, am analizat mai multe opțiuni”, a spus ea. „Cred că cea mai evidentă era să-l luăm cu avionul. Auzisem povești despre experiențe neplăcute cu câini care zboară. Mă bucur pentru cei care au o experiență bună, dar dacă exista o altă opțiune, cu siguranță suntem încântați”, a povestit tânăra.

Queen Mary 2 este un vas de croazieră de lux Cunard, care oferă călătorii de șapte zile de la New York la Southampton, Regatul Unit. Pe lângă cușete, nava dispune de o canisă care poate găzdui până la 24 de animale de companie pe călătorie.

Deși câinii care călătoresc la bord dorm în cuști, pot face mișcare și se pot juca în timpul zilei cu îngrijitorii și pot petrece timp cu stăpânii lor.

Chan a fost imediat interesată de croazieră, deoarece părea cea mai bună opțiune pentru ea și Charlie. Câinele ei nu ar fi trebuit să călătorească cu avionul, iar Chan și iubitul ei se puteau distra într-o croazieră, timp de o săptămână.

Fără limită de bagaje

În plus, Queen Mary 2 nu are limită de bagaje, așa că Chan putea lua cu ea cât dorea, un mare avantaj pentru cineva care se mută în altă țară.

Pentru călătoria din mai 2025, biletul lui Chan pe Queen Mary 2 a costat 1.399 de dolari, fără taxe și comisioane. Rezervarea unui loc în canisă costă 1.000 de dolari, dar pentru că Charlie este un câine de talie mare, avea nevoie de două, ceea ce a dus costul spațiului său la bord la 2.000 de dolari.

Costul total pentru Charlie și Chan în croazieră, inclusiv taxele și comisioanele, a fost de 3.477,35 dolari. Deși această sumă pare mare, Chan a spus că atunci când a analizat opțiunile de zbor, o călătorie la Londra ar fi costat în jur de 3.600 de dolari pentru ea și Charlie.

Tariful pentru zbor era scump, iar Chan nu ar fi putut lua cu ea atât de multe bagaje, așa că ar fi cheltuit mai mulți bani pentru a-și expedia lucrurile în Marea Britanie.

Croaziera părea o alegere evidentă.

Cât a costat

Iubitul lui Chan a călătorit cu ea și cu Charlie, costul total pentru toți trei ajungând la 4.954,70 de dolari. Totuși, costul a meritat pentru Chan și partenerul ei, deoarece au avut parte de o vacanță în această experiență, în loc de un zbor stresant.

Deoarece există doar 24 de locuri pentru câini pe Queen Mary 2 – uneori chiar mai puține, dacă la bord sunt câini de talie mare care necesită mai multe canise – asigurarea unui loc pentru un animal de companie în croazieră poate fi descurajantă.

„Totul legat de croazieră este grozav, dar cred că ceea ce a fost atât de frustrant a fost faptul că acestea se epuizează cu un an și jumătate sau doi ani înainte”, a spus Chan.

Ea și-a rezervat călătoria pe Queen Mary 2 în octombrie 2023 și au putut obține locul doar după ce au stat pe lista de așteptare timp de câteva luni. De asemenea, Chan a trebuit să sune la linia de croazieră în ziua în care biletele au devenit disponibile pentru a face călătoria.

