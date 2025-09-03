O femeie și-a vândut casa și a renunțat la job pentru a trăi pe vase de croazieră

Lynnelle, creatoarea canalului de YouTube „Poverty to Paradise”, a atras atenția cu decizia sa de a locui permanent pe vase de croazieră. După un an 2024 dificil, ea a luat o decizie radicală de a-și schimba complet viața, pe care acum o documentează pentru aproape 100.000 de abonați, potrivit Metro UK.

„Am făcut ceva îndrăzneț. Mi-am vândut casa, am divorțat, am renunțat la slujbă și am renunțat la aproape tot ce dețineam”, explică ea într-un videoclip.

Cum arată viața pe vasele de croazieră

Alegerea ei de a renunța la viața tradițională pe uscat pentru una pe mare a devenit subiectul principal al canalului său. Aici, ea înregistrează atât provocările, cât și beneficiile acestui stil de viață neconvențional.

În timp ce unii ar putea presupune că traiul pe vase de croazieră ar fi mult mai costisitor, bilanțul financiar de sfârșit de an al lui Lynelle a arătat o altă realitate. Spre surprinderea multor privitori, costul total al anului ei pe mare a fost similar cu ceea ce ar fi cheltuit pe uscat.

Cât a plătit ca să trăiască pe vasul de croazieră un an

Într-un videoclip din iunie, Lynelle a oferit o defalcare completă a finanțelor sale. Venitul ei anual estimat este de aproape 60.000 de dolari (44.000 de lire sterline), datorită celor peste șase milioane de vizualizări ale tururilor sale pe vase, a înțelegerilor cu cazinourile și a conținutului despre pensionarea pe mare.

Ea a dezvăluit că doar în ianuarie, videoclipurile sale au adunat peste 1,3 milioane de vizualizări, aducându-i peste 14.000 de dolari (10.347 de lire sterline) de pe YouTube.

Cheltuielile anuale – croaziere, hoteluri, mâncare și transport – se ridică la 25.211,23 de dolari, sau aproximativ 2.102 dolari (1.556 de lire sterline) pe lună. Aceasta este mult sub costul lunar mediu pentru o persoană din SUA, care este de 2.924 de dolari (2.186 de lire sterline).

„De obicei, încerc să rămân sub 2.500 de dolari pe lună. Chiar și după cheltuielile YouTube și taxe, tot acoperă mai mult decât viața mea permanentă pe vase de croazieră”, a mai explicat ea.

Recent, o angajată pe un vas de croazieră a dezvăluit în mediul online condițiile în care trăiește și sumele pe care le câștigă la bord. Deși salariul era unul mare, tânăra se plângea de camera mică și lipsa așternuturilor pentru pat.

Cum își împarte timpul pe mare și pe uscat

Intrând în detalii, Lynelle a dezvăluit că anul trecut a petrecut 267 de nopți în croaziere, 73 în hoteluri și 25 cu familia. Croazierele au fost cea mai mare cheltuială, la 15.397,9 dolari (11.465,28 de lire sterline) – în jur de 1.283 de dolari (955 de lire sterline) pe lună.

Ea și-a împărțit timpul între patru companii majore: 199 de zile în 24 de croaziere cu Carnival, 54 de zile în 11 călătorii cu Royal Caribbean și câte o croazieră cu Holland America și Princess.

În total, mai mult de două treimi din anul ei au fost petrecute pe mare – și are deja rezervate încă 39 de zile.

Secțiunea de comentarii este plină nu doar de pozitivitate, ci și de dovezi ale implicării urmăritorilor ei. Un fan a scris: „Cheltuielile tale sunt mai mici decât ale majorității dintre noi care trăim pe uscat. Continuă, ne bucurăm să trăim prin tine”.

Viața femeii s-a schimbat după deciziile radicale

Reflectând asupra vieții la bord, ea le-a spus internauților că totul s-a schimbat odată cu deciziile radicale pe care le-a luat și mărturisește că a învățat că libertatea este despre a-ți alege propria versiune, indiferent ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi.

„Această viață m-a învățat că uneori libertatea înseamnă să-ți alegi propria versiune de paradis, indiferent care este acea versiune pentru tine. Chiar dacă nimeni altcineva nu o înțelege, chiar dacă nimeni altcineva nu vrea să o faci, chiar dacă nimeni altcineva nu te însoțește”, adaugă ea.

Dezavantajele vieții pe vase de croazieră

Oricât de idilică poate părea viața la bord, croazierele permanente nu sunt lipsite de dezavantaje. Într-un videoclip din iunie intitulat „10 lucruri pe care le urăsc în legătură cu viața pe vase de croazieră”, Lynelle a împărtășit câteva dintre provocările cu care se confruntă pe mare.

Printre acestea se numără schimbarea constantă a fusurilor orare, care îi perturbă ceasul biologic, problemele cu spălătoria, serviciile nefiind întotdeauna la înălțime, și aglomerația din anumite zone ale vasului, cum ar fi piscinele, sălile de gimnastică și cinematografele, mai ales în perioadele de vârf.

Cu toate acestea, Lynelle continuă să-și trăiască visul pe mare, inspirând mii de oameni să-și urmeze propriile versiuni de paradis, indiferent cât de neconvenționale ar putea părea.