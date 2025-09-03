O femeie și-a vândut casa și a renunțat la job pentru a trăi pe vase de croazieră

Lynnelle, creatoarea canalului de YouTube „Poverty to Paradise”, a atras atenția cu decizia sa de a locui permanent pe vase de croazieră. După un an 2024 dificil, ea a luat o decizie radicală de a-și schimba complet viața, pe care acum o documentează pentru aproape 100.000 de abonați, potrivit Metro UK.

„Am făcut ceva îndrăzneț. Mi-am vândut casa, am divorțat, am renunțat la slujbă și am renunțat la aproape tot ce dețineam”, explică ea într-un videoclip.

Cum arată viața pe vasele de croazieră

Alegerea ei de a renunța la viața tradițională pe uscat pentru una pe mare a devenit subiectul principal al canalului său. Aici, ea înregistrează atât provocările, cât și beneficiile acestui stil de viață neconvențional.

În timp ce unii ar putea presupune că traiul pe vase de croazieră ar fi mult mai costisitor, bilanțul financiar de sfârșit de an al lui Lynelle a arătat o altă realitate. Spre surprinderea multor privitori, costul total al anului ei pe mare a fost similar cu ceea ce ar fi cheltuit pe uscat.

Cât a plătit ca să trăiască pe vasul de croazieră un an

Într-un videoclip din iunie, Lynelle a oferit o defalcare completă a finanțelor sale. Venitul ei anual estimat este de aproape 60.000 de dolari (44.000 de lire sterline), datorită celor peste șase milioane de vizualizări ale tururilor sale pe vase, a înțelegerilor cu cazinourile și a conținutului despre pensionarea pe mare.

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Recomandări
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Ea a dezvăluit că doar în ianuarie, videoclipurile sale au adunat peste 1,3 milioane de vizualizări, aducându-i peste 14.000 de dolari (10.347 de lire sterline) de pe YouTube.

Cheltuielile anuale – croaziere, hoteluri, mâncare și transport – se ridică la 25.211,23 de dolari, sau aproximativ 2.102 dolari (1.556 de lire sterline) pe lună. Aceasta este mult sub costul lunar mediu pentru o persoană din SUA, care este de 2.924 de dolari (2.186 de lire sterline).

„De obicei, încerc să rămân sub 2.500 de dolari pe lună. Chiar și după cheltuielile YouTube și taxe, tot acoperă mai mult decât viața mea permanentă pe vase de croazieră”, a mai explicat ea.

Recent, o angajată pe un vas de croazieră a dezvăluit în mediul online condițiile în care trăiește și sumele pe care le câștigă la bord. Deși salariul era unul mare, tânăra se plângea de camera mică și lipsa așternuturilor pentru pat.

Cum își împarte timpul pe mare și pe uscat

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Intrând în detalii, Lynelle a dezvăluit că anul trecut a petrecut 267 de nopți în croaziere, 73 în hoteluri și 25 cu familia. Croazierele au fost cea mai mare cheltuială, la 15.397,9 dolari (11.465,28 de lire sterline) – în jur de 1.283 de dolari (955 de lire sterline) pe lună.

Ea și-a împărțit timpul între patru companii majore: 199 de zile în 24 de croaziere cu Carnival, 54 de zile în 11 călătorii cu Royal Caribbean și câte o croazieră cu Holland America și Princess.

În total, mai mult de două treimi din anul ei au fost petrecute pe mare – și are deja rezervate încă 39 de zile.

Secțiunea de comentarii este plină nu doar de pozitivitate, ci și de dovezi ale implicării urmăritorilor ei. Un fan a scris: „Cheltuielile tale sunt mai mici decât ale majorității dintre noi care trăim pe uscat. Continuă, ne bucurăm să trăim prin tine”.

Viața femeii s-a schimbat după deciziile radicale

Reflectând asupra vieții la bord, ea le-a spus internauților că totul s-a schimbat odată cu deciziile radicale pe care le-a luat și mărturisește că a învățat că libertatea este despre a-ți alege propria versiune, indiferent ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi.

„Această viață m-a învățat că uneori libertatea înseamnă să-ți alegi propria versiune de paradis, indiferent care este acea versiune pentru tine. Chiar dacă nimeni altcineva nu o înțelege, chiar dacă nimeni altcineva nu vrea să o faci, chiar dacă nimeni altcineva nu te însoțește”, adaugă ea.

Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”
Recomandări
Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

Dezavantajele vieții pe vase de croazieră

Oricât de idilică poate părea viața la bord, croazierele permanente nu sunt lipsite de dezavantaje. Într-un videoclip din iunie intitulat „10 lucruri pe care le urăsc în legătură cu viața pe vase de croazieră”, Lynelle a împărtășit câteva dintre provocările cu care se confruntă pe mare.

Printre acestea se numără schimbarea constantă a fusurilor orare, care îi perturbă ceasul biologic, problemele cu spălătoria, serviciile nefiind întotdeauna la înălțime, și aglomerația din anumite zone ale vasului, cum ar fi piscinele, sălile de gimnastică și cinematografele, mai ales în perioadele de vârf.

Cu toate acestea, Lynelle continuă să-și trăiască visul pe mare, inspirând mii de oameni să-și urmeze propriile versiuni de paradis, indiferent cât de neconvenționale ar putea părea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CTP, după ce Bolojan a acuzat Ministerul Dezvoltării de propuneri fake: „Refuză un fake ceaușist. Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cum a ajutat România militar Ucraina. Moșteanu, după declarațiile lui Bolojan: „Spunem cu ne-am golit depozitele, nu e cel mai bun lucru”
Știri România 08:14
Cum a ajutat România militar Ucraina. Moșteanu, după declarațiile lui Bolojan: „Spunem cu ne-am golit depozitele, nu e cel mai bun lucru”
VIDEO În stațiunea bulgărească Balcic, politicienii români au același preț: „Cel mai bine se vând ăștia doi și Nicușor”
Exclusiv
Știri România 07:00
VIDEO În stațiunea bulgărească Balcic, politicienii români au același preț: „Cel mai bine se vând ăștia doi și Nicușor”
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revistă Vogue. Cine este aceasta
Stiri Mondene 02 sept.
S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revistă Vogue. Cine este aceasta
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Stiri Mondene 02 sept.
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
ObservatorNews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Mediafax.ro
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate
KanalD.ro
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate

Politic

Kelemen Hunor, după discuția șefilor coaliției cu Nicușor Dan la Cotroceni: „Bolojan era obișnuit singur la Oradea, acum face eforturi”
Politică 07:20
Kelemen Hunor, după discuția șefilor coaliției cu Nicușor Dan la Cotroceni: „Bolojan era obișnuit singur la Oradea, acum face eforturi”
Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsită soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Politică 02 sept.
Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma” administrației nu se oprește, ci trebuie găsită soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la ora 3.00. Vești extraordinare, reușite și prosperitate pentru ele
Fanatik.ro
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la ora 3.00. Vești extraordinare, reușite și prosperitate pentru ele
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile