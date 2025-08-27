Viața pe un vad ce croazieră, de la vis la realitate

Viața pe un vas de croazieră nu este întotdeauna așa de strălucitoare cum pare. Deși angajații au șansa să ajungă în numeroase destinații spectaculoase, timp de șase luni sunt nevoiți să locuiască în camere mici și înghesuite.

O tânără a dezvăluit realitatea din spatele acestei experiențe, arătând atât avantajele, cât și provocările vieții la bordul unei nave de croazieră. Cass Stefanie, care își împărtășește experiențele pe TikTok, a oferit o perspectivă sinceră asupra acestui stil de viață.

Tânăra lucrează pe un mare vas de croazieră și mărturisește că este mulțumită de câștigurile financiare, însă a fost mereu dezamăgită de condițiile din cabină.

Avantaje financiare, dar și sacrificii personale

Cass recunoaște beneficiile financiare ale muncii pe un vas de croazieră, dar subliniază și sacrificiile necesare. Tânăra mărturisește că este „o plăcere” din punct de vedere financiar, dar recunoaște că sunt și situații grele pe care le întâmpină pe vasul de croazieră.

„Da, banii sunt grozavi. Din punct de vedere financiar, este o plăcere. Există multe sacrificii pe care le faci”, spune ea într-un videoclip care a atras 1,9 milioane de vizualizări pe celebra platformă.

Condițiile de cazare de vasul de croazieră

În timp ce turiștii se bucură adesea de o priveliște spectaculoasă și de camere dotate cu tot ceea ce au nevoie pentru a le asigura confortul specific unui hotel de cinci stele, personalul este cazat în camere mici, cu paturi suprapuse.

Tânăra a filmat camera în care trebuie să stea timp de șase luni și se declară nemulțumită nu numai de condiții, dar și de modul în care personalul de la curățenie îi tratează. În videoclipul său, Cass prezintă cabina sa, care include paturi suprapuse, un birou și dulapuri. Ea descrie spațiul ca fiind extrem de mic, fiind nevoită să-și stivuiască valizele din cauza lipsei de spațiu

„Cabina este atât de mică încât a trebuit să stivuiesc valizele aici pentru că am împachetat atât de multe lucruri pentru a trăi aici șase luni”, a spus ea.

Aceasta a arătat în videoclip cum folosește tricouri pe post de fețe de pernă și cum se învește noapte cu un cearșaf, în lipsa unei pilote adecvate.

„Nu am o plapumă, am doar un cearșaf, așa că îngheț noaptea și am folosit tricouri drept fețe de pernă”, a mai spus ea.

Programul de lucru pe vasul de croazieră

Cass subliniază programul de lucru solicitant. Tânăra mărturisește că nu se bucură de weekenduri libere și spune că trebuie să stea adesea mult peste program.

„Lucrezi multe ore, lucrezi în fiecare zi. Nu ai weekenduri libere și acestea sunt sacrificiile pe care le facem. Ești departe de familie și prieteni. Este greu”, a precizat ea, în TikTok.

Cass încurajează pe cei interesați să se gândească bine înainte de a se angaja pe un vas de croazieră.

„Întreabă-te, înainte de a aplica pentru un post pe un vas de croazieră, dacă este asta cu adevărat ceea ce poți face? Ești dispus să faci aceste sacrificii pentru a avea succes financiar”, le recomandă ea tinerilor care se gândesc să se angajeze pe un vas de croazieră.

Cât costă o excursie pe un vas de croazieră

În Europa, o excursie pe un vas de croazieră costă în general începând de la aproximativ 350-400 euro per persoană pentru croaziere scurte cu cabine interioare, iar pentru croaziere mai lungi sau cu cabine exterioare și balcon prețurile pot ajunge la 600-800 euro.

De cele mai multe ori, tarifele includ cazarea în cabină și accesul la facilitățile vasului, însă se adaugă taxe portuare și bacșișuri obligatorii, care pot adăuga circa 80-180 euro per persoană în funcție de ofertă și durată. Prețurile sunt dinamice și pot varia în funcție de luna de plecare, compania de croazieră și tipul de cabină ales.

Iată câteva exemple de croaziere și prețurile din Europa:

Croazieră pe Mediterana de Vest: cabina interioară de la 349 euro + bănuș (taxă de serviciu) de 84 euro, cabina cu geam de la 659 euro, balcon de la 819 euro per adult.

Croaziere în Europa de Nord în 2025 plecând din Southampton: prețuri începând de la aproximativ 429 euro pentru 4-5 nopți.

Croazieră de 7 nopți pe Mediterana cu plecare din Genova sau Roma, prețurile de pornire sunt de la 699 euro.

Croaziere scurte de 2-3 nopți în Mediterana pot începe chiar și de la 100-200 euro, dar acestea sunt rare și mai limitate ca durata și destinații.

Cele mai mari vase de croazieră din lume

Cele mai cunoscute și cele mai mari vase de croazieră din lume în 2025 sunt în principal operate de Royal Caribbean. Un top cu trei cele mai mari și mai cunoscute nave de croazieră din lume arată astfel:

Icon of the Seas (Royal Caribbean) — Cea mai mare navă de croazieră din lume, lansată în 2024, cu o lungime de 365 metri și capacitatea de peste 7.600 de pasageri. Este o adevărată metropolă plutitoare cu piscine, parcuri tematice, tobogane de apă și multe restaurante gourmet.

Wonder of the Seas (Royal Caribbean) — Lansată în 2022, cu lungimea de 362 metri și capacitate de 7.084 pasageri, oferă facilități de lux și divertisment.

Symphony of the Seas (Royal Caribbean) — Lungime de 361 metri și capacitate pentru 6.680 pasageri, recunoscută pentru numeroase opțiuni de divertisment.

Avantajele unei vacanțe pe un vas de croazieră

Vacanța pe un vas de croazieră are atât avantaje, cât și dezavantaje, care pot influența semnificativ experiența călătoriei, în funcție de preferințele fiecărui turist. Când vorbim de avantaje, multe persoane aleg vacanțele pe un vas de croazieră pentru că pot vizita mai multe locuri în aceeași excursie.

Vizitarea mai multor destinații: Se pot explora mai multe orașe sau țări într-o singură vacanță, fără grija transportului individual între acestea. Dimineața te poți trezi într-un loc nou, iar seara poți savura apusul într-o altă țară sau insulă.

All-inclusive și confort: Prețul croazierei include cazarea, mesele (3 pe zi plus gustări) și accesul la numeroase facilități la bord, inclusiv piscine, spa, sală de fitness, restaurante cu diverse specificuri, baruri, săli de spectacole, zone pentru copii și activități sportive.

Planificare ușoară: Vacanța este ușor de organizat, fiind inclus transportul, cazarea și masa, eliminând stresul transferurilor și al logisticii.

Dezavantajele vacanței pe vasul de croazieră

Așa cum există avantaje, există totuși o serie de dezavantaje. Serviciile suplimentare pot fi adesea costisitoare, iar multe persoane nu preferă excursiile și programul prestabilit, astfel că uneori acesta poate devni din avantaj, un inconvenient al vacanței:

Traseu prestabilit și timp limitat în porturi: Ruta este fixă și timpul petrecut în fiecare destinație este limitat, ceea ce poate restrânge explorarea aprofundată.

Lipsa liniștii absolute: Pe vas este mereu agitație, cu mulți oameni și activități, ceea ce poate să nu convină celor care caută o vacanță în liniște deplină.

Servicii suplimentare costisitoare: Anumite servicii extra, precum excursii opționale, băuturi speciale sau tratamente spa, pot fi scumpe.

Limitări ale zborurilor și flexibilității: Croazierele oferă un program fix, iar opțiunile de zbor spre/de la porturile de îmbarcare/debarcare pot fi limitate.

Per total, vacanța pe un vas de croazieră este o experiență confortabilă și plină de oportunități de explorare și distracție, dar este nevoie să se țină cont de programul fix și de natura activă a vieții la bord, care nu se potrivește tuturor tipurilor de călători.