Oktoberfest, tot mai scump

Laura Evans-Fisk, șefa departamentului digital și de implicare la eurochange, a declarat: „Oktoberfest este o experiență de neratat, dar a devenit din ce în ce mai comercializată și mai scumpă – poți plăti până la 15 euro pentru o bere. Aceste festivaluri dovedesc că nu trebuie să mergi la München pentru a te bucura de băuturi tradiționale, muzică locală și o atmosferă animată – adesea la jumătate de preț, cu mult mai puțină aglomerație”.

Wurstmarkt – O alternativă accesibilă

În mijlocul lunii septembrie, Bad Dürkheim din Germania găzduiește Wurstmarkt, cel mai mare festival al vinului din lume. Cu o istorie de aproape 600 de ani, evenimentul prezintă peste 300 de vinuri regionale. Acestea sunt servite în pavilioane tradiționale, alături de mâncare stradală și muzică live.

Accesibil cu trenul din Frankfurt, Wurstmarkt oferă o atmosferă relaxată și autentică. O bere costă 5 euro. Evans-Fisk descrie Wurstmarkt ca fiind „mai ieftin, mai puțin turistic și mult mai relaxant decât München”.

La Batalla del Vino – Sărbătoare zgomotoasă în Spania

Pe 29 iunie, orașul Haro din regiunea Rioja găzduiește anual Bătălia Vinului. Participanții urcă pe un deal în zori pentru a se stropi reciproc cu vin roșu. Urmează o după-amiază de muzică și tapas.

Evenimentul este considerabil mai ieftin decât Oktoberfest. O bere costă aproximativ 3 euro. Evans-Fisk descrie festivalul ca fiind „gălăgios, tineresc și plin de energie locală”.

Baumblütenfest – Carnaval de primăvară în Germania

La începutul lunii mai, orașul Werder găzduiește cel mai mare festival al vinurilor din fructe din Germania. Evenimentul transformă localitatea într-un adevărat carnaval de primăvară. Vinurile de fructe de casă, adesea vândute cu doar 2 euro sticla, sunt servite alături de atracții, muzică live și standuri cu mâncare.

Situat la doar 45 de minute cu trenul de Berlin, Baumblütenfest este o opțiune convenabilă pentru o escapadă de weekend. Cu beri la aproximativ 5 euro, evenimentul oferă o alternativă accesibilă și autentică. Evans-Fisk remarcă: „Baumblütenfest are un farmec relaxat care se simte cu adevărat local”.

Altausseer Bierzelt – Spiritul tradițional al Oktoberfest în Austria

La sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, Altaussee găzduiește un festival al berii sub cort care păstrează spiritul tradițional al Oktoberfest. Fanfarele cântă până noaptea târziu, iar localnicii poartă costume tradiționale. Peisajul montan austriac contribuie la atractivitatea evenimentului. O bere costă aproximativ 5 euro

Evans-Fisk descrie Altausseer Bierzelt ca fiind „ca o călătorie înapoi în timp; este practic Oktoberfest așa cum era acum 30 de ani”.

România intră pentru prima dată pe harta mondială a celebrului Oktoberfest din München. Brașovul va găzdui prima ediție oficială Oktoberfest România între 18 septembrie și 5 octombrie 2025.