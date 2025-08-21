Evenimentul este organizat de compania Laminor Arena Expo Events în parteneriat cu Landeshauptstadt München și Primăria Municipiului Brașov, conform Biz Brasov. Festivalul de la Brașov va dura cu două zile mai mult decât cel din München. În Germania, evenimentul se va desfășura între 20 septembrie și 5 octombrie.

Organizatorii promit o experiență autentică bavareză. Vizitatorii vor putea degusta bere bavareză originală, adusă special pentru festival. De asemenea, vor fi disponibile beri artizanale românești și o varietate de sortimente blonde, brune și roșii. Nu vor lipsi nici opțiunile fără alcool sau cu arome speciale.

Locația evenimentului rămâne aceeași ca anul trecut: strada Turnului nr. 5, în spatele Gării Brașov, pe un teren închiriat de la proprietari privați.

Pe lângă bere, festivalul va oferi o gamă largă de activități. Organizatorii anunță: „atmosfera autentică bavareză va fi completată de specialități culinare bavareze și românești, concerte live cu trupe consacrate și artiști populari bavarezi, parade spectaculoase și demonstrații de dans, concursuri interactive și jocuri pentru toate vârstele și costume tradiționale, voie bună și multe surprize”.

Oktoberfest München atrage anual peste 6 milioane de vizitatori. Din 2024, Brașovul se alătură acestei tradiții globale, fiind singurul oraș din România care găzduiește oficial festivalul.

Organizatorii subliniază semnificația evenimentului: „Este o onoare pentru Brașov și pentru România să găzduiască acest festival, care nu înseamnă doar bere și distracție, ci și prietenie, tradiție și unitate”.

Denumirea „Oktoberfest” este marcă protejată a orașului München, ceea ce garantează autenticitatea și calitatea festivalului, potrivit sursei Biz Brasov.

