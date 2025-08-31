Friptură la 229 de euro

Anul acesta, surpriza vine dintr-unul dintre corturile festivalului, unde o friptură este listată la un preț record de 229 de euro – cel mai scump preparat servit vreodată la Oktoberfest, în München.

În cortul Bräurosl, meniul propune o friptură tomahawk de 1,3 kg, cu os, destinată pentru patru persoane. Varianta simplă costă 179 de euro, iar cea „deluxe”, cu trufe negre și sos bearnaise cu trufe, ajunge la 229 de euro.

Franziska Kohlpaintner, proprietara Bräurosl, în vârstă de 36 de ani, susține că prețul este justificat: „Cred că ofertele sunt corecte. În plus, oferim o experiență culinară deosebită”.

Friptura irlandeză cu os este servită cu sosuri, cartofi cu rozmarin și legume de sezon. „Avem acest preparat în meniu de patru ani și mereu a avut succes. De multe ori, când o masă comandă, mesele din jur urmează exemplul”.

Berea la litru ajunge la 15,8 euro

Nici berea nu scapă de scumpiri. Un litru costă între 14,5 euro și 15,8 euro, în funcție de cort. Cele mai mici prețuri sunt la Augustiner Festzelt.

Prin comparație, în 2019, halba se vindea cu 10,8 – 11,8 euro, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 40% în șase ani.

Nici apa nu e mai accesibilă. În cortul de vinuri, litrul se vinde cu 15,33 de euro. În corturile mari, o sticlă de apă de masă costă între 10 și 11 euro, iar cel mai mic preț, 8,8 euro, se găsește la „Goldener Hahn”. Media este de 10,95 de euro, cu aproape 5% mai mult decât în 2023.

Recomandări Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

O jumătate de pui costă 24,5 euro

Și mâncarea obișnuită s-a scumpit considerabil. O jumătate de pui costă 24,5 euro la Paulaner Festzelt, față de 23 de euro anul trecut și 12,4 euro în 2019 – aproape dublu în șase ani.

Cele mai ieftine porții de pui se găsesc la Augustiner Festhalle și Löwenbräu Festzelt, la 17,2 euro. Pentru familii, nota de plată poate fi dureroasă: o porție mică de pui prăjit ajunge la 20,5 euro, iar un spaetzle cu brânză pentru copii costă 16,7 euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE