Topul destinațiilor turistice din Bulgaria

Pe primul loc se află Nesebar, cu aproape 1,5 milioane de turiști în 2025. Clasamentul continuă cu:

Sofia – 1,3 milioane de turiști

Varna – 1,2 milioane

Plovdiv – 410.000

Balcic – 378.000

Împreună, aceste cinci orașe au atras 50% din totalul turiștilor care au vizitat țara.

Top 10 este completat de Velingrad, Bansko, Burgas, Hisarya și Samokov, din Bulgaria.

Unde merg turiștii: litoral, orașe și munte

În total, peste 9 milioane de turiști au fost înregistrați în Bulgaria în 2025. Distribuția este relativ echilibrată:

3,5 milioane au ales litoralul

3 milioane au vizitat marile orașe

2,5 milioane au mers în zone montane și balneare

Astfel, Bulgaria rămâne atractivă pentru mai multe tipuri de vacanță: mare, city-break sau relaxare la munte.

Deși majoritatea destinațiilor au crescut față de 2024, unele orașe mici au avut cele mai mari salturi:

Brezovo: +211%

Svilengrad: +153%

Zlataritsa: +109%

În schimb, stațiuni populare precum Primorsko au înregistrat scăderi de 11%, iar Sozopol a pierdut 2% din turiști.

Venituri de miliarde din turism

Veniturile din cazare au ajuns la 1,4 miliarde de euro în 2025. Nesebar domină și acest capitol, cu 382 milioane de euro, adică 27% din total.

Urmează Varna, cu 252 milioane euro venituri din turism și Sofia, cu 147 milioane euro.

Împreună, aceste trei orașe generează peste jumătate din veniturile din turism.

Profilul vizitatorilor diferă în funcție de destinație. În Nesebar, 76% dintre turiști sunt străini, iar în Varna procentul ajunge la 70%.

În Sofia, turiștii străini reprezintă 63% din total, în timp ce în Plovdiv ponderea este de 40%.

Turismul, motor economic în anumite regiuni

În unele stațiuni de la Marea Neagră, turismul domină economia locală:

Primorsko – 56% din economie

Nesebar – 55%

Sozopol – 54%

În orașele mari, contribuția este mai redusă: doar 9% în Varna și 2,5% în Sofia.

Datele arată că turismul din Bulgaria este concentrat în câteva destinații majore, în timp ce alte regiuni încearcă să recupereze decalajul prin creșteri rapide.

Pentru turiștii români, litoralul bulgăresc și orașele mari rămân principalele puncte de atracție.

În anul 2025, Bulgaria a fost vizitată de aproximativ 2,3 – 2,4 milioane de turiști români, consolidându-și poziția de destinație externă numărul unu pentru România. Numai de Paște 2026 în jur de 25.000 de români petrec la bulgari. Românii reprezintă cel mai mare grup de turiști străini din Bulgaria.

