Despre muzee

Fie că este vorba de artă, cultură, istorie, tehnologie, știință sau educație, există întotdeauna oameni care se bulucesc în astfel de instituții, fascinați de câte s-au întâmplat și au fost create înaintea lor. Atât de mulți sunt intrigați de muzee, încât numai muzeul Louvre din Paris atrage peste 9 milioane de vizitatori anual.

Așadar, acestea sunt orașele cu cele mai multe muzee. Dacă ești un pasionat al acestora, pune-ți pe lista de călătorii următoarele orașe în care trebuie neapărat să ajungi. Rezervă-ți câteva zile ca să poți vedea cât mai multe muzee.

Țările cu cele mai multe muzee

Acum, multe țări se mândresc cu istoria lor culturală și o expun pentru a fi văzută atât de turiști, cât și de localnici. Țările fac acest lucru sub forma unor muzee. Cu toate acestea, unele țări au mai multe dintre aceste expoziții culturale decât altele, iar altele au mai puține.

SUA

SUA se află în fruntea listei țărilor cu cele mai multe muzee, cu un total de 33.098 de muzee, ceea ce reprezintă un număr impresionant chiar și atunci când luăm în considerare dimensiunea sa. Dacă cineva le-ar vizita pe toate, ar dobândi cunoștințe despre arta modernă, dinozauri, Războiul Mondial Ⅱ, Renaștere și multe altele.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

Fie că este vorba de New York, Washington D.C., California, Florida sau orice alt stat, există multe de explorat atât din trecut, cât și din viitor. În afară de muzee precum Metropolitan Museum of Art și Museum of Modern Art (cunoscut pe scară largă ca MoMA), multe bijuterii ascunse sunt plasate în țări mai mici din SUA.

Japonia

Japonia se află pe locul al treilea în topul țărilor cu cel mai mare număr de muzee din lume. Cu 5.738 de muzee în total, există multe de explorat în bogatul patrimoniu cultural al Japoniei. Fanii artei tradiționale, ai artei contemporane, ai istoriei, ai științei, ai căilor ferate, chiar și cei intrigați de dezastrele naturale își vor găsi cu siguranță interesul în expoziția muzeelor japoneze.

În Japonia se află Muzeul Ghibli – un paradis pentru iubitorii de anime, manga și filme Ghibli. Acesta nu este singurul muzeu cu tematică anime/manga din Japonia; cu toate acestea, este unul dintre cele mai renumite.

Franța

Franța s-ar putea să se afle pe locul cinci pe această listă cu 4.811 muzee, dar muzeul fascinant și cel mai vizitat din lume se află chiar în inima țării, la Paris. Dacă e să fim sinceri, simpla plimbare prin Franța seamănă foarte mult cu cea a unei plimbări printr-un muzeu renascentist.

Recomandări Ratarea recensământului: Cetățenii sunt pulsul unei țări. Când nu mai ești în stare să-ți iei pulsul, asta arată eșecul administrativ general

Iar când te afli la Paris, Mona Lisa nu este singura frumusețe care poate fi admirată. În oraș se află și Musee D’Orsay, care a fost construit chiar pe cenușa Palais D’Orsay, dând viață până în ziua de azi artei din secolele XIX și XX.

Italia

Cea de-a șaptea țară care populează această listă este nimeni alta decât Italia. Țara în sine se simte ca un muzeu imens. Italia are 3.197 de muzee în toată țara.

Colosseum – cel mai mare amfiteatru construit vreodată – este doar una dintre multele atracții pe care Italia le oferă în materie de muzee. În afară de Roma, alte orașe din Italia care atrag milioane de vizitatori sunt Torino, Milano, Florența și Napoli, printre altele.

Cele mai vizitate muzee

Luvru (Paris, Franța)

Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, are lucrări de artă și obiecte expuse pe o suprafață de 72.735 de metri pătrați, ceea ce îl face și cel mai mare muzeu din lume.

Istoria Luvrului începe pe 10 august în 1973, când muzeul a fost deschis pentru prima dată cu o expoziție de 537 de tablouri. De atunci, Luvrul a adunat 380.000 de obiecte și 35.000 de opere de artă, multe dintre acestea fiind expuse permanent.

Luvrul este cunoscut și pentru că a expus cea mai mare expoziție Leonardo Da Vinci din lume, fiind expuse peste 100 de obiecte, de la picturi la caiete și desene.

Recomandări Interviu cu activistul maghiar interzis în România, despre autonomia Ținutului Secuiesc: „Teama alipirii la Ungaria e ridicolă. E suficient să te uiți pe hartă ca să înțelegi asta”

Muzeul Național al Chinei (Beijing, China)

Al doilea cel mai vizitat muzeu din lume este un muzeu care a fost înființat în 2003 prin fuziunea a două muzee chinezești, Muzeul Revoluției Chineze și Muzeul Național de Istorie Chineză; astfel, a luat naștere Muzeul Național al Chinei.

Acest muzeu găzduiește peste un milion de obiecte, care atrag anual peste 7 milioane de vizitatori.

Multe dintre obiectele permanente care se găsesc în expoziția muzeului sunt atât de rare încât nu sunt singurele din China, ci și din lume.

Unul dintre cele mai importante obiecte din Muzeul Național al Chinei este cea mai grea piesă de bronz din lume, Simuwu Ding, care cântărește 832,84 kilograme.

Muzeul Vaticanului (Vatican City, Italia)

Pe locul al treilea pe această listă se află Muzeele Vaticanului, situate în Vatican City.

Capela Sixtină face parte din traseul vizitatorilor muzeelor de la Vatican și conține faimosul tavan decorat de Michelangelo.

Muzeele, renumite pentru sculpturile romane și capodoperele renascentiste de renume mondial, au sărbătorit 500 de ani de existență în octombrie 2006.

Muzeul Metropolitan de Artă (New York City, New York)

Cu toții am auzit de Met Gala, care este găzduită la Metropolitan Museum of Art, mai exact în aripa Costume Institute. Cu toate acestea, există mult mai multe date despre istoria și obiectele care aparțin celui de-al patrulea cel mai vizitat muzeu din lume.

Met este, de asemenea, cel mai mare muzeu de artă din SUA. Acest muzeu conține în colecția sa permanentă un număr surprinzător de două milioane de obiecte. În special, muzeul conține un număr mare de camere de epocă, alături de lucrări din Egiptul Antic până la arta modernă și americană.

Dintr-un punct de vedere non-geografic, Met conține o abundență de armament, costume și instrumente muzicale, precum și fotografii, printre altele.

British Museum (Londra, Regatul Unit)

Pe locul cinci în topul celor mai vizitate muzee din lume se află British Museum, cu peste șase milioane de vizitatori anual. Acest muzeu este adesea considerat ca fiind cea mai cuprinzătoare expoziție de istorie, cultură și artă din lume, deoarece conține peste opt milioane de piese expuse permanent.

Muzeul este cunoscut pentru faptul că deține numeroase obiecte celebre care provin din alte țări.

Orașele cu cele mai multe muzee

În ordine crescătoare, acestea sunt orașele cu cele mai multe muzee. Așadar, data viitoare când călătorești aici, asigură-te că le-ai vizitat pe cele mai populare.

Stockholm – Suedia

Numărul de muzee: 83

Adesea considerat un uriaș muzeu în aer liber, Stockholm etalează muzee intrigante care acoperă o varietate de interese, de la muzică, la fotografie și băuturi spirtoase.

Milano – Italia

Număr de muzee: 90

Admiră operele lui Bellini sau Caravaggio fără a fi nevoit să te confrunți cu mulțimile masive care aglomerează Roma, Florența și Veneția. Milano, capitala designului din Italia, are o serie de muzee cu interese speciale dedicate artelor, modei și designului.

Bruxelles – Belgia

Număr de muzee: 93

Multiculturalul Bruxelles găzduiește o serie de muzee interesante și eclectice. Ciocolata, berea și benzile desenate sunt toate la îndemână.

Shanghai – China

Număr de muzee: 120

Agitatul Shanghai, cunoscut pentru numeroasele sale restaurante cu stele Michelin, viața de noapte palpitantă și orizontul său orbitor, găzduiește, de asemenea, o gamă impresionantă de muzee captivante.

Taipei – China

Număr de muzee: 131

Muzeele din Taiwan oferă câte ceva pentru toată lumea, de la artă de clasă mondială și istorie antică până la exponate care sunt încântător de trăsnite.

San Francisco – SUA

Număr de muzee: 132

San Francisco are partea sa de muzee splendide, la fel de diverse ca și orașul însuși. Există muzee axate pe artă, bineînțeles, dar și unul care recreează lumea magică a lui Walt Disney (The Walt Disney Family Museum) și un altul amplasat în interiorul unei foste închisori (Alcatraz).

New York – SUA

Numărul de muzee: 140

Capitala culturală a Statelor Unite, New York-ul prezintă unele dintre cele mai bune muzee din țară (printre multe alte atracții). De la artă contemporană la artă evreiască, de la fotografie la istorie naturală, orașul vă acoperă.

Amsterdam – Olanda

Număr de muzee: 144

Maeștrii olandezi – Van Gogh, Rembrandt și Vermeer – domină, în mod de înțeles, scena muzeală din Amsterdam. Dar, într-un oraș cu aproape 150 de muzee, poți fi sigur că există și multe alte oferte.

Chengdu – China

Număr de muzee: 150

Cunoscut pentru urșii panda, faimoasele mâncăruri hotpot și ceainăriile relaxate, Chengdu are o gamă impresionantă de muzee care surprind istoria și cultura chineză.

Tokyo – Japonia

Număr de muzee: 173

Având în vedere bogăția culturii și istoriei Japoniei, nu este surprinzător faptul că capitala sa, Tokyo, prezintă o listă lungă de muzee fabuloase și diverse.

Londra – Marea Britanie

Număr de muzee: 192

Londra nu numai că are muzee fabuloase, dar majoritatea sunt gratuite! Într-o zi ploioasă, pe care Londra o are parte de multe ori, muzeele orașului oferă un răgaz foarte necesar.

Vei avea de unde alege, deoarece aici există muzee de toate felurile, inclusiv muzee dedicate transportului, științei și lui Sherlock Holmes.

Seoul – Coreea de Sud

Număr de muzee: 201

Uimitoarea capitală a Coreei de Sud, Seul, are o mulțime de muzee care oferă informații despre cultura bogată și istoria fascinantă și zbuciumată a țării. Există chiar și un muzeu dedicat mâncării preferate a coreenilor: kimchi.

Los Angeles – SUA

Număr de muzee: 219

Muzeele din Los Angeles se mențin și merită cu desăvârșire o vizită, în ciuda numeroaselor alte atracții concurente pe care le oferă orașul. Nu este nicio surpriză aici: Pasionații de film, muzică și arte vizuale, în special, vor fi încântați.

Moscova – Rusia

Număr de muzee: 261

Muzeele din Moscova sunt un loc interesant pentru a învăța despre istoria zbuciumată a țării, despre conducătorii țării și despre cultura acestei țări.

Paris

Număr de muzee: 297

Parisul este capitala muzeală de necontestat a lumii, găzduind capodopere care se întind pe parcursul secolelor și pe tot globul.

Sursa foto: 123rf.com

Top 10 cele mai înalte clădiri din lume

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro A început demolarea unui celebru bloc din Bucureşti, construit ilegal: "Bucăţică cu bucăţică"

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express