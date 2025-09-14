Ce este „frica de duminică”?

E duminică seara, weekendul se apropie de final și, în loc să ne bucurăm de ultimele ore libere, apare o stare de neliniște. Gândurile la e-mailuri fără răspuns, ședințe și liste interminabile de sarcini încep să ne apese.

Această senzație are un nume: „frica de duminică” sau „Sunday Blues”, conform Euronews.

Potrivit Academiei Americane de Medicină a Somnului (AASM), aproape 80% dintre adulții din SUA spun că au probleme cu somnul duminică, comparativ cu alte nopți.

În Marea Britanie, 67% dintre adulți au raportat anxietate duminicală, procentul urcând la 74% în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani.

„Stresul de la locul de muncă, lipsa somnului și listele de sarcini care se apropie” au fost cei mai comuni factori declanșatori, a precizat AASM.

E doar lipsă de satisfacție la locul de muncă?

Ilke Inceoglu, profesor de comportament organizațional la Universitatea din Exeter, explică: „Ar putea fi o reflectare a faptului că nu ești fericit la locul de muncă, dar ar putea fi și o reflectare a faptului că ai așteptări foarte mari de la tine însuți în legătură cu ceea ce faci la locul de muncă.”

Cercetarea ei arată că nu doar oamenii care își urăsc meseria trec prin asta.

„Există și un grup de oameni care își iubesc cu adevărat meseria și sunt pasionați de ea și totuși experimentează melancolia de duminică seara sau panică de duminică seara.”, a mai spus Ilke Inceoglu.

„Sunday Blues este o experiență destul de individuală. Pentru unii oameni, este ca o senzație sâcâitoare în mintea lor duminica. Dar pentru alții, are un impact cu adevărat mare. Simt anxietate, frică și nu sunt disponibili să se implice în nicio activitate cu prietenii sau familia lor duminica seara. De asemenea, le poate afecta somnul”

Impact asupra sănătății: cortizol și stres prelungit

Un studiu din 2025 a descoperit că anxietatea de duminică seara poate crește nivelul de cortizol, hormonul stresului, cu până la 23%.

Necontrolată, această stare poate afecta somnul, sănătatea mintală și chiar sănătatea cardiovasculară.

„Cu cât ești mai în vârstă, cu atât sunt mai puține șanse să experimentezi sindromul de melancolie de duminică seara. Se pare că, odată ce ai trecut prin diferite etape ale carierei, ai pur și simplu o altă perspectivă asupra muncii.”, a precizat Ilke Inceoglu.

Psihologul Dr. Audrey Tang susține că anxietatea nu este doar despre job.

„Deși s-ar putea presupune că este vorba de o frică față de muncă în sine – aș sugera că adesea are legătură cu necunoscutul din jurul a ceea ce s-ar putea întâmpla odată ce te întorci la birou… aproape un sentiment de a porni la drum cu pași repezi și o îngrijorare legată de «ce iad nou mă va lovi astăzi… și pot să-i fac față!?»”, explică acesta

Cum putem reduce „frica de duminică”

Specialiștii recomandă strategii simple:

Protejarea duminicilor cu activități plăcute – „Duminică seara ar putea fi o seară de cinema cu prietenii”, spune Ilke Inceoglu.

Limite clare între muncă și viața personală – „Separarea fizică a spațiului de lucru de cel de relaxare… chiar și închiderea ușii biroului de acasă”, recomandă Tang.

Rutine mici și practice – pregătirea hainelor sau prânzurilor pentru săptămână poate reduce stresul anticipativ.

Când anxietatea de duminică devine semnal de alarmă

Un sondaj Resume.io arată că 20% dintre tinerii din Generația Z și-au dat demisia din cauza „anxietății de duminică”, iar aproape jumătate s-au gândit la asta.

După cum spune Inceoglu: „Ar putea fi și o oportunitate de a te gândi să iei legătura cu managerul tău și să porți o discuție despre prioritizarea volumului de muncă.”

„Panica de duminică seara” nu este doar o expresie, ci un fenomen real, cu rădăcini psihologice, biologice și culturale. Conștientizarea lui este primul pas spre recâștigarea echilibrului și a duminicilor libere de griji.

