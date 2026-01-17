De zeci de ani, el analizează comunitățile cu cea mai mare speranță de viață din lume – cunoscutele Zone Albastre – și afirmă că anumite alimente nu ar trebui să existe deloc în casă dacă ne dorim să trăim până la vârste înaintate, chiar și până la 100 de ani.

Carnea procesată, pe primul loc

Buettner a identificat patru categorii de alimente pe care le consideră nocive și care ar trebui eliminate complet.

Pe primul loc se află carnea procesată. Baconul, cârnații și mezelurile sunt asociate cu un risc crescut de cancer și boli cardiovasculare și lipsesc aproape complet din alimentația populațiilor din Zonele Albastre, precum Sardinia sau Okinawa, unde longevitatea este ceva obișnuit.

Băuturile carbogazoase îndulcite trebuiesc eliminate

Următoarea categorie este cea a băuturilor îndulcite, în special a celor carbogazoase. Acestea reprezintă principala sursă de zahăr rafinat în dieta modernă, provoacă fluctuații bruște ale glicemiei și nu oferă beneficii nutriționale.

În timp, favorizează obezitatea, rezistența la insulină și inflamația cronică.

Fără dulciuri și gustări sărate procesat industrial

A treia grupă este cea a gustărilor sărate procesate industrial, care încurajează mâncatul excesiv și contribuie rapid la acumularea kilogramelor în plus.

În final, expertul avertizează și asupra dulciurilor păstrate în dulapurile din bucătărie. „Sunt produse pe care nu ar trebui să le aduceți niciodată acasă”, spune el.

Mediul în care trăim are un rol esențial

Totuși, Buettner nu promovează interdicții rigide. Din contră, el consideră că mediul în care trăim joacă un rol esențial.

Dacă alimentele nesănătoase nu sunt la îndemână, tentația de a le consuma scade considerabil. „Dacă vrei să mănânci ceva din când în când, e în regulă. Doar nu-l ține în casă. Fă alegerile sănătoase mai ușoare – și ne vedem la 100 de ani”, afirmă el.

De ani buni, Buettner subliniază că voința este supraevaluată și că oamenii cei mai sănătoși nu trăiesc sub constrângerea disciplinei, ci își organizează inteligent mediul.

Meniul zilnic al nutriționistului

Dan Buettner nu a mai consumat carne de aproximativ zece ani, iar alimentația sa este preponderent vegetală, inspirată din Zonele Albastre.

El spune că acest stil de viață i-a adus mai multă energie, o greutate stabilă și o stare generală de sănătate mai bună.

Ziua și-o începe cu o porție de supă minestrone, bogată în leguminoase, legume, ulei de măsline și puțin avocado, pe care o consideră unul dintre cele mai bune mic dejunuri pentru o viață lungă și sănătoasă. „Mă ajută să rămân sătul și echilibrat pe tot parcursul zilei”, explică el.

Prânzul nu îl planifică strict, preferând fructe și mese simple care îi fac plăcere, fiind convins că bucuria de a mânca este esențială pentru obiceiuri sănătoase durabile.

În regiunile montane ale Sardiniei, supa minestrone este mai mult decât un preparat culinar – este o tradiție transmisă din generație în generație. Combinația de leguminoase, legume și cereale integrale este considerată unul dintre cele mai sănătoase modele alimentare existente.

Dietă bogată în fasole, legume verzi și carbohidrați nerafinați

Cercetările lui Buettner arată că o dietă bogată în fasole, legume verzi și carbohidrați nerafinați reduce semnificativ riscul bolilor cronice și contribuie la prelungirea speranței de viață.

Aceste concluzii sunt reunite în cartea sa „Bucătăria Zonelor Albastre”, unde avertizează că astfel de obiceiuri sunt tot mai amenințate de fast-food și de stilul de viață modern, motiv pentru care protejarea și păstrarea lor este mai importantă ca oricând.

