Cum funcționează sistemul de pensii în Germania

Sistemul public de pensii german se bazează pe așa-numitele „puncte de pensie” (Entgeltpunkte). Acestea sunt calculate în funcție de veniturile fiecărei persoane:

dacă o persoană câștigă aproximativ salariul mediu anual, primește 1 punct de pensie

dacă venitul este mai mare sau mai mic, punctele cresc sau scad proporțional

pensia finală este determinată de totalul acestor puncte acumulate pe durata vieții active

Acest sistem este administrat de asigurarea publică de pensii din Germania (Deutsche Rentenversicherung).

Ce se întâmplă cu pensia în caz de căsătorie și divorț

Căsătoria în sine nu modifică direct pensia în timpul mariajului. Însă, în cazul unui divorț, intervine un mecanism legal obligatoriu în majoritatea situațiilor.

În Germania, drepturile de pensie acumulate de ambii soți în timpul căsniciei sunt calculate și împărțite între ei. Acest proces se numește „Versorgungsausgleich” (egalizarea pensiei).

Sistemul de egalizare a pensiei funcționează astfel:

se iau în calcul doar drepturile de pensie acumulate în perioada căsătoriei

fiecare soț își păstrează drepturile personale dinainte de căsătorie

instanța sau casa de pensii calculează diferența dintre cei doi parteneri

diferența este redistribuită astfel încât ambii să aibă un nivel mai echilibrat al drepturilor de pensie

Acest mecanism are scopul de a împărți echitabil beneficiile acumulate în timpul vieții comune.

De exemplu, dacă într-o căsătorie un soț a acumulat mai multe puncte de pensie, iar celălalt a acumulat mai puține, atunci, în urma divorțului, punctele obținute în perioada căsniciei sunt recalculare și echilibrate între cei doi.

Ziarul dă exemplu soților Inga și Jurgen care au decis să divorțeze. În timpul căsniciei care a durat 15 ani Inga a adunat 17 puncte de câștig. Asta înseamnă o pensie brută de 581,23 euro. De cealaltă parte, Jurgen, ca antreprenor, a plătit mai puține contribuții și a primit numai 7 puncte (în toți cei 15 ani). Pentru a calcula compensația, cele două valori se adună și se împart la doi.

Concret, dacă în timpul căsătoriei un soț a acumulat 17 puncte, iar celălalt 7, acestea se adună (24) și apoi se împart în mod egal, câte 12 puncte la fiecare dintre soți. Mai exact, fiecare va primi 410,28 euro. Adică Inga va primi mai puțin cu 170,95 euro lunar.

Astfel, persoana cu venituri mai mici poate primi o parte din drepturile celuilalt, iar persoana cu venituri mai mari poate pierde o parte din punctele acumulate în timpul căsniciei.

Există excepții

Egalizarea pensiei nu se aplică identic în toate cazurile. Printre excepții se numără:

căsătorii de foarte scurtă durată (de regulă sub 3 ani)

situații în care există un acord legal între soți

cazuri speciale stabilite de instanță

În Germania, căsătoria nu influențează automat pensia, însă poate avea un efect important în cazul divorțului. Sistemul de „egalizare a pensiei” urmărește împărțirea echitabilă a drepturilor acumulate în timpul vieții de cuplu, fără a afecta contribuțiile realizate înainte de căsătorie.

Acest mecanism este reglementat prin lege și administrat de instituțiile oficiale de pensii din Germania.

