Capitala Alger, supranumită „orașul alb” datorită fațadelor sale albe, este un punct de atracție major. Împărțită între o zonă modernă și una veche, orașul oferă o combinație unică de istorie și contemporaneitate. Robert Dacešin, un călător renumit, descrie Algerul ca fiind deosebit de impresionant.

„Acest oraș cu 2,5 milioane de locuitori vă oferă ocazia de a experimenta un exotism autentic, o istorie bogată, de a întâlni oameni prietenoși și de a vă bucura de o experiență de călătorie autentică la probabil cele mai mici prețuri”, afirmă Dacešin.

Un avantaj major al Algeriei ca destinație turistică este nivelul prețurilor. Dacešin menționează că prânzul costă între trei și patru euro, în timp ce o cafea sau un ceai poate fi savurat pentru doar 30 de cenți. Transportul este, de asemenea, ieftin, cu curse de taxi de zeci de kilometri costând între doi și trei euro.

Monumentele și atracțiile culturale sunt în mare parte gratuite, oferind vizitatorilor oportunitatea de a explora istoria bogată a țării fără costuri suplimentare. „Și credeți-mă, sunt foarte multe aici”, adaugă călătorul.

Algeria prezintă o puternică influență franceză, vizibilă în arhitectură, gastronomie și limbă. Orașul Oran, al doilea port ca mărime din țară, este descris de Dacešin ca fiind «cel mai francez oraș din țară», supranumit chiar „Parisul Africii”.

„Oran este, fără îndoială, cel mai francez oraș din țară. Este supranumit „Parisul Africii” și este un loc în care arhitectura franceză se îmbină cu elemente orientale într-un mod unic, creând un efect foarte fermecător și frumos”, explică Dacešin.

Un aspect remarcabil al Algeriei ca destinație turistică este absența turismului de masă. Dacešin subliniază că în cele cinci zile petrecute în țară, nu a întâlnit niciun alt turist străin. Acest lucru oferă vizitatorilor o experiență autentică și necomercializată.

„Nu-mi amintesc să fi fost într-o țară cu o istorie atât de bogată pe care aproape nimeni nu o vizitează. În cele cinci zile petrecute aici, nu am întâlnit niciun străin. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei destinații sălbatice și exotice, fără turism de masă, Algeria ar putea fi o alegere excelentă”, concluzionează Dacešin.

Istoria Algeriei este una pe cât de complexă și captivantă, pe atât de zbuciumată, începând de la vechile civilizații berbere, continuând cu colonizarea romană și arabă și încheind cu perioada de dominație colonială franceză. Această țară africană este o adevărată poartă între Europa și Africa, fiind poziționată la intersecția a mai multor culturi, ceea ce o face să fie una dintre cele mai interesante de pe „continentul negru”.

