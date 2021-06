Terapia cognitiv-comportamentală și exercițiul fizic sunt cele care dau rezultate rapide pentru rezolvarea acestei probleme, însă nu pe termen îndelungat. Un aport zilnic de magneziu și vitamina B6 este o soluție indicată pentru mult timp. Iată de ce!

Magneziu

Unul dintre cele mai importante minerale pentru organism, magneziul, are rol benefic în starea de sănătate. Din păcate, corpul nu poate replică singur necesarul zilnic de magneziu, așa că acesta trebuie ajutat.Dacă alimentele consumate nu asigura un aport suficient, se recomandă suplimentele pe bază de magneziu. Mineralul este deosebit de important pentru sănătatea sistemelor osos, cardiovascular, nervos, dar și muscular.Carență de magneziu se manifestă prin iritabilitate, stare de apatie, atacuri de panică, deficit de concentrare și insomnie, dar poate ajunge și la halucinații și convulsii. O cură cu suplimente pe bază de magneziu, astfel încât doza zilnică de maximum 400 mg să fie asigurată, este chiar recomandată de către specialiști.

Vitamina B6

Piridoxina, cunoscuta vitamina B6 hidrosolubilă, este indispensabilă metabolismului, deoarece ajută la transformarea proteinelor, lipidelor și glucidelor, dar și la formarea globulelor roșii. Fiind un antioxidant foarte puternic, piridoxina ajută la eliminarea substanțelor toxice din organism.Pe lângă susținerea sistemului imunitar și prevenirea unor afecțiuni grave, precum atacul vascular cerebral, vitamina B6 ajută la producerea de neurotransmițători, substanțele chimice care permit creierului și celulelor nervoase să comunice între ele, asigurându-se că procesele metabolice, cum ar fi metabolismul grăsimilor și proteinelor, funcționează în parametri optimi.Deficitul de B6 poate duce la afectarea nervilor de la nivelul mâinilor și picioarelor și se manifestă prin buze crăpate și dureroase, limba și gură inflamate, dermatită, insomnie și depresie.

Importanța magneziului și vitaminei B6 pentru odihnă

Pentru protecția și funcționarea normală a creierului și a întregului organism, omul are nevoie de cel puțîn șapte ore de somn pe noapte. Însă, un nivel dezechilibrat pe care melatonina îl are în corp poate duce la dereglarea somnului și, astfel, la apariția insomniilor și a stărilor de stres. În continuare, din cauza lipsei de odihnă, va fi afectată și starea de veghe din timpul zilei, îngreunând astfel randamentul de zi cu zi.Specialiștii spun că oricine își dorește să doarmă bine, însă nu reușește nici măcar după o zi istovitoare, trebuie să adauge în alimentația de zi cu zi un supliment natural pe bază de vitamina B6 și magneziu. Cele două contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării.Utilizate împreună, acestea cresc producția de serotonină și melatonina, atât de necesare unei bune dispoziții și unui somn odihnitor. Melatonina este derivată din serotonină, cunoscutul hormon al fericirii, iar, la rândul ei, serotonină este derivată din triptofan, un aminoacid esențial.Prin conținutul optim de magneziu și vitamina B6, suplimentul alimentar Naturalis Magneziu plus Vitamina B6 contribuie la menținerea sănătății psihice, funcționarea normală a sistemului nervos, reducerea oboselii și a extenuării. Suplimentul ajută la funcționarea sistemului imunitar, reglarea activității hormonale și la metabolismul energetic normal.



PARTENERI - GSP.RO FOTO O femeie a raportat că stă lângă un terorist în avion: „Uitați-vă ce scrie!” » Ce era, de fapt, pe foaia bărbatului

Playtech.ro Medic infecționist, semnal de ALARMĂ pentru cetățeni. Ce riscă să pățească persoanele care s-au imunizat împotriva Covid-19

Observatornews.ro O influenceriță din Chișinău s-a aruncat în gol de la etajul 14, după un mesaj tulburător pe Instagram: "Eu nu cred, aici ceva nu-i curat"

HOROSCOP Horoscop 10 iunie 2021. Balanțele sunt atrase de idei noi, de relații noi sau de propuneri interesante

Știrileprotv.ro Balenciaga a creat o pereche de crocși cu toc. Prețul uriaș cu care au fost puși la vânzare

Telekomsport Ucrainenii sosiţi în România, veste şoc din partea Rusiei! Putin, o nouă "palmă" în conflictul cu Ucraina