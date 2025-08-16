Cel mai aglomerat weekend pe litoral

Minivacanța de Sf. Maria face ca weekendul 16-17 august să fie cel mai aglomerat sfârșit de săptămână de pe litoral din sezonul 2025.

„Ar trebui să declar ca avem aproximativ 155.000 turiști pe litoral în acest moment, pentru că acesta e numărul locurilor de cazare autorizate – conform cifrelor recent anunțate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În realitate, avem cu mult peste 155.000 de turiști la mare, pentru că, în continuare, avem zeci de mii de turiști cazați în structuri neautorizate.”, a declarat Corina Martin, președintele RESTO, potrivit Agerpres.

Problema cazărilor neautorizate

Corina Martin subliniază existența a mii de vile și apartamente de vacanță nefiscalizate. Ea susține campania premierului Ilie Bolojan împotriva comerțului și turismului ilicit.

„Înțelegem și susținem total campania lansată de premierul României, llie Bolojan, împotriva comerțului și turismului ilicit și tocmai de aceea, în numele operatorilor HORECA ce lucrează legal și autorizat, așteptăm cu nerăbdare ca, în sfârșit, instituțiile statului sa înceapă acțiuni care sa scoată la lumină cazările la negru, în mii de vile și de apartamente de vacanță nefiscalizate, și comerțul ilicit de pe plaje și din bucătăriile de acasă”.

Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”
Recomandări
Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”

Patronatul RESTO a solicitat Prefecturii Constanța convocarea unui Comandament pentru a aborda această problemă, dar nu a primit răspuns.

„Din păcate, nu am primit nici un răspuns de la Prefectura Constanța, deci vom continua să cerem instituțiilor statului să ne asigure un mediu concurențial corect și egal, înainte ca Guvernul să crească din nou TVA-ul în turism în octombrie – așa cum a fost anunțat deja ca intenție – dacă nu se va colecta mai mult din industria ospitalității până în toamnă.”, a mai spus Corina Martin.

Necesitatea unui sistem de evidență a turiștilor

Președintele RESTO l-a întrebat pe ministrului Radu Miruță când vom avea un sistem de numărare a turiștilor cazați în România.

Mai exact, Corina Martin, l-a întrebat pe ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România „cât timp își alocă pentru ca, în sfârșit, România să introducă sistemul de numărare / evidență a turiștilor cazați – astfel încât să afle și ministrul, și mass-media și să aflăm și noi, specialiștii, câți turiști au dormit noaptea trecută la Mamaia sau la Sinaia”.

Cele mai populare stațiuni de pe litoral

Mamaia, Neptun-Olimp și Venus sunt în topul celor mai căutate stațiuni autorizate. 

Primele imagini cu Vladimir Putin după ce a ajuns în Alaska, unde se întâlnește cu Donald Trump
Recomandări
Primele imagini cu Vladimir Putin după ce a ajuns în Alaska, unde se întâlnește cu Donald Trump

Însă, Eforie, Mamaia Nord, Vama Veche și Costinești conduc în ceea ce privește turismul nedeclarat.

Majoritatea destinațiilor estivale din Europa, inclusiv litoralul românesc, înregistrează scăderi ale numărului de turiști. 

Corina Martin consideră acest sezon ca fiind cel mai dificil din ultimii 15 ani, exceptând perioada Covid.

„Avem cel mai dificil sezon din ultimii 15 ani, exceptând perioada Covid și, tocmai de aceea, se impune să abordăm, extrem de ferm și de serios, măsuri speciale, care să susțină atât industria, cât și imaginea turistică a României”, a declarat aceasta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Text. Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Andrei Vochin, ofertat de Becali! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.RO
Andrei Vochin, ofertat de Becali! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
GSP.RO
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
Parteneri
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Avantaje.ro
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Care sunt cele mai bune roșii din România: se numesc Chihlimbar și sunt create la Buzău
Știri România 09:13
Care sunt cele mai bune roșii din România: se numesc Chihlimbar și sunt create la Buzău
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
Exclusiv
Știri România 07:00
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
Parteneri
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Adevarul.ro
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”
Fanatik.ro
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Decizia luată de Laura Cosoi și soțul ei. Ce se va întâmpla din această toamnă. „Nu ne descurcăm. Nu reușim să facem față”
Stiri Mondene 09:17
Decizia luată de Laura Cosoi și soțul ei. Ce se va întâmpla din această toamnă. „Nu ne descurcăm. Nu reușim să facem față”
Ispita Andrew a suferit la Insula Iubirii 2025: „Păstrez legătura cu două concurente”! Andrei Vasile, dezvăluiri din emisiunea de la Antena 1
Exclusiv
Stiri Mondene 08:48
Ispita Andrew a suferit la Insula Iubirii 2025: „Păstrez legătura cu două concurente”! Andrei Vasile, dezvăluiri din emisiunea de la Antena 1
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
ObservatorNews.ro
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Parteneri
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
GSP.ro
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
Parteneri
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Mediafax.ro
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD.ro
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Wowbiz.ro
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână
KanalD.ro
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână

Politic

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 15 aug.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Politică 15 aug.
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
Fanatik.ro
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii