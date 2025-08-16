Cel mai aglomerat weekend pe litoral

Minivacanța de Sf. Maria face ca weekendul 16-17 august să fie cel mai aglomerat sfârșit de săptămână de pe litoral din sezonul 2025.

„Ar trebui să declar ca avem aproximativ 155.000 turiști pe litoral în acest moment, pentru că acesta e numărul locurilor de cazare autorizate – conform cifrelor recent anunțate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În realitate, avem cu mult peste 155.000 de turiști la mare, pentru că, în continuare, avem zeci de mii de turiști cazați în structuri neautorizate.”, a declarat Corina Martin, președintele RESTO, potrivit Agerpres.

Problema cazărilor neautorizate

Corina Martin subliniază existența a mii de vile și apartamente de vacanță nefiscalizate. Ea susține campania premierului Ilie Bolojan împotriva comerțului și turismului ilicit.

„Înțelegem și susținem total campania lansată de premierul României, llie Bolojan, împotriva comerțului și turismului ilicit și tocmai de aceea, în numele operatorilor HORECA ce lucrează legal și autorizat, așteptăm cu nerăbdare ca, în sfârșit, instituțiile statului sa înceapă acțiuni care sa scoată la lumină cazările la negru, în mii de vile și de apartamente de vacanță nefiscalizate, și comerțul ilicit de pe plaje și din bucătăriile de acasă”.

Patronatul RESTO a solicitat Prefecturii Constanța convocarea unui Comandament pentru a aborda această problemă, dar nu a primit răspuns.

„Din păcate, nu am primit nici un răspuns de la Prefectura Constanța, deci vom continua să cerem instituțiilor statului să ne asigure un mediu concurențial corect și egal, înainte ca Guvernul să crească din nou TVA-ul în turism în octombrie – așa cum a fost anunțat deja ca intenție – dacă nu se va colecta mai mult din industria ospitalității până în toamnă.”, a mai spus Corina Martin.

Necesitatea unui sistem de evidență a turiștilor

Președintele RESTO l-a întrebat pe ministrului Radu Miruță când vom avea un sistem de numărare a turiștilor cazați în România.

Mai exact, Corina Martin, l-a întrebat pe ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România „cât timp își alocă pentru ca, în sfârșit, România să introducă sistemul de numărare / evidență a turiștilor cazați – astfel încât să afle și ministrul, și mass-media și să aflăm și noi, specialiștii, câți turiști au dormit noaptea trecută la Mamaia sau la Sinaia”.

Cele mai populare stațiuni de pe litoral

Mamaia, Neptun-Olimp și Venus sunt în topul celor mai căutate stațiuni autorizate.

Însă, Eforie, Mamaia Nord, Vama Veche și Costinești conduc în ceea ce privește turismul nedeclarat.

Majoritatea destinațiilor estivale din Europa, inclusiv litoralul românesc, înregistrează scăderi ale numărului de turiști.

Corina Martin consideră acest sezon ca fiind cel mai dificil din ultimii 15 ani, exceptând perioada Covid.

„Avem cel mai dificil sezon din ultimii 15 ani, exceptând perioada Covid și, tocmai de aceea, se impune să abordăm, extrem de ferm și de serios, măsuri speciale, care să susțină atât industria, cât și imaginea turistică a României”, a declarat aceasta.