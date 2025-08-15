Litoralul românesc, estimat la peste 95% grad de ocupare

Potrivit datelor Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, vineri, pe data de 15 august 2025, litoralul românesc dispune de 155.605 locuri de cazare clasificate. Gradul de ocupare pentru această minivacanță este estimat la peste 95%, aprox.150.000 de turiști. 

Iată care sunt cele mai mici tarife pentru perioada 15-17 august 2025, în hoteluri clasificate, pentru doi adulti/noapte/camera dublă: 

  • Mamaia: de la 174 lei (2*), 154 lei (3*), 246 lei (4*). 
  • Eforie Nord: de la 160 lei (2*), 210 lei (3*), 708 lei (4*,cu mic dejun). 
  • Eforie Sud: de la 228 lei (2*), 260 lei/noapte (3*). 
  • Neptun: de la 170 lei (2*), 260 lei (3*), 325 lei (4*, cu mic dejun). 
  • Venus: de la 180 lei (2*), 254 lei (3*), 400 lei (4*, cu mic dejun). 
  • Saturn: de la 130 lei (2*), 200 lei (3*), 350 lei (4*, cu mic dejun). 
  • Mangalia: de la 150 lei (2*), 250 lei (3*). 
  • Costinești: de la 150 lei/noapte (2*), 220 lei/noapte (3*). 
  • Vama Veche: de la 200 lei/noapte (2*), 300 lei/noapte (3*). 

Cele mai solicitate stațiuni de pe litoral, pentru această minivacanță sunt următoarele:  

Eforie Nord, Mamaia și Costinești, urmate de Neptun–Olimp și Venus.  

Gradul de ocupare estimat în stațiunile montane

În ceea ce privește stațiunile montane, acestea dispun de 72.342 locuri de cazare clasificate, iar pentru această minivacanță gradul de ocupare este estimat la peste 60%, ≈43.500 turiști. 

Sinaia, Bușteni, Predeal, Bran–Moieciu și Păltiniș înregistrează un grad de ocupare de 70–85%, cu oferte de la aproape 160 lei/persoană/noapte (mic dejun inclus) la unități de 3*. Pachetele includ drumeții, activități outdoor și evenimente culturale de sezon. 

Delta Dunării dispune de 15.108 locuri de cazare clasificate

De asemenea, Delta Dunării dispune de 15.108 locuri de cazare clasificate, iar pentru această minivacanță gradul de ocupare este estimat la peste 80%, ≈12.000 turiști. 

Unitățile din Crișan, Murighiol și Sfântu Gheorghe raportează ocupare de 85–90%. Pachetele all-inclusive pornesc de la 1.700 lei/adult pentru 3 nopți, iar în cazul cazărilor premium tarifele ajung la ~496 lei/noapte/adult. Gastronomia locală și tururile cu barca rămân principalele atracții.

Totodată, stațiunile Băile Felix, Călimănești–Căciulata, Sovata și Băile Herculane atrag turiști cu pachete scurte, care includ acces la baze de tratament și SPA. Tarifele pornesc de la 460 lei/noapte/camera dubla și pot depăși 980 lei/noapte la unități de 4*. Multe oferte sunt achiziționate cu vouchere de vacanță.

Grad de ocupare estimat la peste 80% în turismul rural

În ceea ce privește turismul rural, acesta dispune de 84.061 locuri de cazare clasificate, iar pentru această minivacanță gradul de ocupare este estimat la peste 80%, ≈67.000 turiști. 

Bucovina, Maramureș și zona Bran–Moieciu–Fundata sunt la capacitate ridicată, cu pachete care includ mese tradiționale și activități în aer liber.  

Flux mare de credincioși la mănăstiri

De asemenea, mănăstirile din Moldova sunt puncte centrale de atracție spirituală, zeci de mii de credincioși fiind atrași către acestea.  

Mănăstirea Nicula (Cluj) este pregătită să primească aproximativ 80.000 de pelerini în zilele de 14–15 august, iar Mănăstirea Putna își sărbătorește hramul istoric prin evenimente religioase și culturale, care adună mii de participanți.

Situația transportului feroviar

În ceea ce privește transportul feroviar, în dimineața zilei de 14 august 2025, site-ul CFR indica indisponibilitate temporară la achiziția biletelor pentru trenurile directe din București Nord către principalele stațiuni de pe litoral, Valea Prahovei, precum și spre alte zone de interes turistic, semn că locurile au fost epuizate încă dinaintea debutului minivacanței.

În contextul acesta, CFR Călători a mobilizat întreaga capacitate tehnică disponibilă, fiind suplimentate vagoanele pe rutele cu cerere maximă.

„Turismul românesc se confruntă cu două realități majore”

Conform președintelui FPTR, minivacanța de Sfânta Maria întărește convingerea că turismul românesc se confruntă cu două realități majore.

„Și cu această ocazie, minivacanța de Sfânta Maria ne-a întărit convingerea că turismul românesc se confruntă cu două realități majore: pe de o parte, potențialul uriaș al litoralului, capabil să atragă zilnic până la 150.000 de turiști în unități clasificate, în ciuda încercărilor de dezinformare din mediul online și din anumite segmente ale presei; pe de altă parte, limitele infrastructurii de transport și capacitatea insuficientă de gestionare a vârfurilor de cerere, pentru care răspund direct Ministerul Transporturilor, companiile naționale de transport feroviar și rutier, precum și autoritățile locale din principalele destinații turistice”, a spus Dr. Ing. Dragoș Răducan, președintele FPTR.

Majoritatea oamenilor tind să meargă spre zonele menționate mai sus, însă minivacanța de Sfânta Maria aduce în București evenimente pentru toate gusturile: de la proiecții de film sub cerul liber și plimbare cu bărcuțele, până la petreceri care țin până dimineața. Descoperă cele mai interesante activități din oraș în acest weekend prelungit.

