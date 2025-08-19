Rețete de pește marinat

Beneficiile consumului de pește

Consumul de pește este considerat de mulți nutriționiști o alegere excelentă pentru menținerea sănătății, datorită combinației sale unice de proteine de înaltă calitate, grăsimi sănătoase și micronutrienți esențiali.

Peștele este o sursă excelentă de acizi grași omega-3, care au un rol important în reducerea inflamațiilor, susținerea sănătății inimii și a vaselor de sânge, îmbunătățirea funcției cognitive și chiar protejarea vederii. În plus, peștele este o sursă valoroasă de vitamina D, iod, seleniu, zinc și vitamine din grupul B.

Pe lângă beneficiile cardiovasculare demonstrate, consumul regulat de pește poate contribui la reglarea tensiunii arteriale, la reducerea nivelului de trigliceride și la o mai bună funcționare a creierului, în special la vârstnici. Există studii care arată o asociere între un consum adecvat de pește și un risc mai scăzut de depresie sau declin cognitiv. În cazul copiilor și femeilor însărcinate, peștele oferă nutrienți esențiali pentru dezvoltarea creierului și a sistemului nervos al fătului, cu condiția să fie ales din speciile cu conținut redus de mercur.

Organizații precum Organizația Mondială a Sănătății și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară recomandă consumul de pește de cel puțin două porții pe săptămână (aproximativ 300–350 g în total, gătit), dintre care una ar fi ideal să fie pește gras (somon, sardine, macrou, hering) pentru aportul optim de omega-3.

Potențiale riscuri

Anumite specii de pește (de exemplu, rechin, pește-spadă, macrou regal, ton de mari dimensiuni) pot acumula cantități semnificative de mercur sau alte metale grele . Consumul frecvent al acestor specii nu este recomandat, mai ales pentru femeile însărcinate, care alăptează și nici pentru copiii mici. De asemenea, peștele crud sau insuficient gătit poate conține paraziți sau bacterii, motiv pentru care se recomandă prudență și gătire corespunzătoare, mai ales la persoanele cu imunitatea scăzută.

Rețete de pește marinat

Peștele marinat, fie consumat imediat, fie conservat și păstrat la borcan este apreciat de multe persoane pentru gustul său, dar și pentru faptul că este un aliment hrănitor. Descoperă câteva rețete de pește marinat pe care le poți încerca:

Rețetă de hering marinat la borcan

Ingrediente

1 lingură boabe de piper

2 foi dafin

2 cepe

3 morcovi

400 ml oțet din vin alb

400 ml vin alb

sare

1 kg file hering congelat

5 cuișoare

Mod de preparare

Peștele se lasă la decongelat, apoi se spală, se taie eventualele aripioare rămase, se săreaza și se rulează.

Se pune peștele rulat în borcane.

Pe foc se pun ingredientele pentru marinată si se fierb 15 minute. Se lasă apoi să se răceasca în totalitate.

Se toarnă soluția peste pește, se pun capace și se pun la loc răcăros și întunecat. Se deschid în după cel puțin două saptamâni.

Macrou marinat

2 buc macrou curățați și filetați

150 ml oțet de vin alb

150 ml apă

2 linguri zahăr brun

1 linguriță sare grunjoasă

1 ceapă roșie, tăiată rondele fine

1 legătură mărar verde, tocat

1 lămâie, tăiată felii subțiri

1 linguriță boabe de muștar

Mod de preparare

Într-o crăticioară, încălzește oțetul, apa, zahărul și sarea, amestecând până se dizolvă complet. Lasă lichidul să se răcească.

Într-un borcan de sticlă, așază alternativ fileurile de macrou, rondelele de ceapă, feliile de lămâie și mărarul tocat.

Presară boabele de muștar, apoi toarnă marinada răcită peste pește, acoperind complet.

Închide ermetic și lasă la frigider 48 ore. Se servește rece, simplu sau cu cartofi fierți.

Aperitiv cu pește marinat

1 kg de peşte proaspăt

2 lămâi

100 ml ulei

2-3 linguri făină

4 linguri oţet

2-3 foi de dafin

15-20 boabe de piper

sare

Mod de preparare

Se curăţă peştele, se spală foarte bine cu apă rece şi se lasă la scurs. Se dă cu un praf de sare şi se stropeşte cu zeama de la o lămâie. Se acoperă şi se păstrează la rece jumătate de oră.

Se dă peştele prin făină, se scutură de surplusul de făină şi se prăjeşte într-o tigaie încinsă cu ulei. Se pune pe un platou şi se lasă să se răcească.

Se face un sos marinat din 300 ml apă, oţet şi sare după gust. Se pune pe foc, se adaugă foile de dafin, boabele de piper şi 2-3 linguri de ulei. Se lasă să clocotească 2 minute, apoi se ia de pe foc şi se adaugă 1-2 linguri zeamă de lămâie şi o linguriţă coajă rasă de lămâie. Se acoperă şi se lasă să se răcească.

Se toarnă acest sos marinat peste bucăţile de peşte prăjit, puse într-un castron, având grijă să fie acoperite toate bucăţile de peşte. Se acoperă vasul, se păstrează la rece 1-2 zile şi se serveşte la aperitiv.

Macrou marinat la borcan

1,5 kg macrou proaspăt sau congelat (curățat și tăiat rondele de 2–3 cm)

700 ml apă

300 ml oțet de vin alb (5–6% aciditate)

3 linguri sare grunjoasă neiodată

4 linguri zahăr

2 lămâi, tăiate felii subțiri

3 foi de dafin

1 lingură boabe de piper negru

1 linguriță boabe de muștar

1 linguriță coriandru boabe

4–5 căței de usturoi feliați subțire

1 legătură mărar uscat

Mod de preparare

Spală macroul sub jet de apă rece, îndepărtează capul, coada și măruntaiele, apoi trece-l din nou prin apă rece pentru a scăpa de orice urmă de sânge sau resturi. Taie-l rondele de aproximativ 2–3 cm grosime. Pune bucățile într-o strecurătoare și lasă-le câteva minute să se scurgă bine.

Spală borcanele și capacele foarte bine, apoi sterilizează-le.

Într-o cratiță încăpătoare, pune cei 700 ml de apă și 300 ml de oțet. Adaugă sarea, zahărul, foile de dafin, boabele de piper, boabele de muștar și coriandrul. Amestecă ușor și lasă totul să fiarbă la foc mediu timp de 5 minute, cât să se dizolve sarea și zahărul și să se elibereze aromele condimentelor. După ce a fiert, oprește focul și lasă lichidul să se răcească puțin, să fie călduț, nu fierbinte, pentru a nu găti peștele în momentul turnării.

În fiecare borcan, așază un strat de rondele de macrou, apoi adaugă câteva felii subțiri de lămâie, câteva felii de usturoi și puțin mărar. Continuă să alternezi straturile până umpli borcanul, dar lasă aproximativ 1,5–2 cm spațiu liber până la gura borcanului.

Toarnă marinada călduță peste pește, încet, astfel încât să pătrundă printre toate straturile. Lichidul trebuie să acopere complet peștele, dacă rămâne aer în borcan, există riscul să se strice.

Pune capacele și înfiletează-le bine. Așază borcanele într-o oală mare, pe un prosop pus pe fund (pentru a evita crăparea sticlei). Toarnă apă călduță în oală, până acoperă trei sferturi din înălțimea borcanelor. Fierbe la foc mic spre mediu, iar din momentul în care apa începe să clocotească, cronometrează 30 de minute. După ce timpul a trecut, oprește focul și lasă borcanele în apa fierbinte încă 15–20 minute, apoi scoate-le și acoperă-le cu un prosop până se răcesc complet.

Depozitează borcanele în cămară, într-un loc răcoros și ferit de lumină. Preparatul se poate gusta după 5–7 zile, însă aromele se vor întrepătrunde mult mai bine după 2–3 săptămâni. Deschis, borcanul trebuie ținut la frigider și consumat în maximum 5 zile.

Rețetă de marinată pentru pește prăjit

Ingrediente

1.2 kg peşte

făină pentru prăjit

300 ml oţet de vin alb

2-3 căţei de usturoi

măghiran

sare

ulei

piper boabe

ardei iute roşu

Mod de preparare

Se curăţă peştele, se spală bine şi se taie în bucăţi de 10 cm lungime. Bucăţile de peşte se dau prin făină şi se pun la prăjit într-o tigaie cu ulei.

Se scot din tigaie şi se lasă la scurs pe un şervet absorbant de hârtie. Se pun într-un vas, aşezându-se în straturi. Între straturi se presară feliuţe de usturoi, măghiran, sare, piper şi feliuţe de ardei iute roşu.

În alt vas se pun o lingură de ulei şi oţetul şi se fierb un minut. Baiţul cald se toarnă peste bucăţile de peşte şi se lasă la marinat cel puţin o zi. Se serveşte ca fel întâi.

Somon marinat cu ghimbir și sos de soia

250 g file de somon (fără piele)

3 linguri sos de soia light

1 lingură ulei de susan prăjit

1 lingură miere

2 cm rădăcină de ghimbir proaspăt, rasă fin

1 cățel de usturoi, tocat

1 linguriță oțet de orez

1 fir ceapă verde, tocat pentru decor

Mod de preparare

Amestecă sosul de soia, uleiul de susan, mierea, ghimbirul, usturoiul și oțetul de orez într-un bol.

Taie somonul în cuburi de 2 cm și pune-l în marinadă. Acoperă cu folie alimentară și lasă la frigider minim 30 minute.

Scoate bucățile de somon și gătește-le rapid într-o tigaie antiaderentă (2–3 minute pe fiecare parte) sau pe grătar. Servește imediat, presărat cu ceapă verde.

