Tribunalul Districtual Kecskemét din Ungaria a dispus arestarea preventivă pentru o lună a unui cetățean român în vârstă de 27 de ani, suspectat de comiterea unei crime șocante. Decizia a fost anunțată vineri de departamentul de presă al instanței, potrivit presei locale: Baon, Hirado, Index.

Potrivit informațiilor oficiale, „se bănuiește că bărbatul român în vârstă de 27 de ani și-a ucis colegul de apartament în casa sa din Csásárvállás și apoi a ascuns cadavrul în anexa proprietății”.

Victima ar fi un bărbat în vârstă de 57 de ani din Csesztürk.

Conform unor suspiciuni bine întemeiate, bărbatul în vârstă de 27 de ani l-a ucis pe bărbatul în vârstă de 57 de ani pe 4 aprilie 2026, apoi i-a îngropat trupul.

Descoperirea macabră a fost făcută de polițiști în timpul unei anchete separate. Aceștia investigau un alt caz în momentul în care au ajuns la locuința suspectului, unde au găsit trupul neînsuflețit al victimei.

Judecătorul a decis arestarea preventivă a suspectului pentru a se asigura că acesta nu se sustrage de la urmărirea penală și pentru a preveni influențarea probelor.

Totuși, hotărârea nu este definitivă, deoarece „bărbatul și avocatul său au depus apel, care va fi soluționat de Tribunalul Kecskemét”.

Autoritățile din cadrul Poliției Județene Bács-Kiskun au confirmat că ancheta este în desfășurare și că procedurile penale sunt efectuate sub suspiciunea de omor.

