Cercetarea, condusă de specialiști în sănătate publică de la Universitatea Harvard, a analizat dietele auto-raportate ale participanților, toți profesioniști din domeniul sănătății, pe o perioadă care însumează peste 5,2 milioane de persoane-ani de monitorizare.

Rezultatele arată că unele diete cu conținut scăzut de grăsimi sau carbohidrați sunt benefice pentru inimă, în timp ce altele nu oferă aceeași protecție. Diferența majoră o face compoziția alimentelor, nu doar procentul de macronutrienți.

„Concentrarea doar pe compoziția nutrienților, dar nu și pe calitatea alimentelor, s-ar putea să nu ducă la beneficii pentru sănătate”, conchide epidemiologul Zhiyuan Wu de la Harvard, care a condus cercetarea.

Ce au în comun dietele care protejează inima

Participanții care au urmat diete variate și echilibrate – bogate în legume, fructe, cereale integrale și grăsimi sănătoase – au prezentat:

niveluri mai ridicate de colesterol „bun” (HDL);

niveluri mai scăzute de grăsimi în sânge;

markeri inflamatori reduși;

un risc semnificativ mai mic de boli coronariene, principala cauză a infarctului.

În schimb, dietele sărace în carbohidrați sau grăsimi, dar bogate în alimente procesate, proteine animale în exces și grăsimi de slabă calitate, nu au oferit aceleași beneficii cardiovasculare.

„Aceste rezultate sugerează că dietele sănătoase cu conținut scăzut de carbohidrați și grăsimi ar putea avea căi biologice comune care îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară”, explică Wu.

El adaugă: „Concentrarea asupra calității generale a dietei poate oferi flexibilitate indivizilor în alegerea unor modele alimentare care se aliniază preferințelor lor, susținând în același timp sănătatea inimii.”

O dezbatere veche, aproape tranșată

Studiul vine într-un context în care dezbaterea „low-carb vs. low-fat” durează de decenii. Noile date sugerează că această polarizare poate fi depășită.

„Acest studiu ajută la depășirea dezbaterii îndelungate privind dietele sărace în carbohidrați versus dietele sărace în grăsimi”, spune cardiologul Harlan Krumholz de la Universitatea Yale, redactor-șef al revistei Journal of the American College of Cardiology.

El subliniază concluzia esențială: „Constatările arată că ceea ce contează cel mai mult pentru sănătatea inimii este calitatea alimentelor pe care le consumă oamenii. Indiferent dacă o dietă este săracă în carbohidrați sau grăsimi, accentul pus pe alimentele pe bază de plante, cerealele integrale și grăsimile sănătoase este asociat cu rezultate cardiovasculare mai bune.”

Ce înseamnă asta pentru alimentația zilnică

Potrivit autorilor, nu este neapărat nevoie de diete stricte care numără obsesiv caloriile, carbohidrații sau grăsimile. Mai important este:

reducerea consumului de alimente ultraprocesate;

creșterea aportului de legume și fructe;

alegerea cerealelor integrale în locul celor rafinate;

includerea grăsimilor sănătoase, precum cele din nuci, semințe și uleiuri vegetale de calitate.

Chiar dacă studiul are limitări, participanții fiind profesioniști din domeniul sănătății, posibil mai conștienți de impactul dietei, amploarea și durata cercetării oferă o bază solidă pentru concluzii.

