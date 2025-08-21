Un nou sistem digital de rezervare a șezlongurilor de plajă în Mallorca provoacă frustrare în rândul turiștilor și localnicilor. Tot mai multe plaje din insulele Baleare implementează acest sistem, care necesită rezervarea în avans prin intermediul unei aplicații mobile.

Cei care nu au o rezervare digitală nu pot folosi șezlongurile, chiar dacă acestea sunt libere.

Cum funcționează noul sistem

Platforme precum „Beach Manager” permit vizitatorilor să-și aleagă șezlongul cu săptămâni în avans, selectând intervalul orar și locația pe o hartă digitală.

Selectați plaja din Santa Ponça, Palmanova, Portals Nous sau Paguera, la fel ca și cum ați cumpăra un bilet pentru un meci de fotbal, iar șezlongul (șezlongurile) și umbrela sunt rezervate.

Plata se face online, nu în numerar. Personalul de pe plajă verifică rezervările și îndepărtează persoanele fără rezervare. Șezlongurile rezervate sunt marcate cu benzi roșii, chiar dacă sunt neocupate.

Prețurile variază de la aproximativ 18 euro pe zi pentru un set basic (două șezlonguri și o umbrelă) până la peste 50 de euro pentru opțiuni premium cu facilități suplimentare (saltea, prosop, seif).

Principalele critici vizează faptul că hotelurile rezervă în avans multe șezlonguri din prima linie, oferindu-le exclusiv oaspeților lor. Acest lucru limitează accesul altor vizitatori la cele mai bune locuri.

Recomandări Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Ideea e contestată

„Plajele publice sunt considerate un bun comun, dar prin acest sistem mulți se simt excluși”, spun oamenii, reflectând nemulțumirea generală. Numeroși localnici și turiști, cazați prin portalul de călătorie gen AirBnb, nu au putut obține locuri, deoarece acestea fuseseră deja cumpărate de hotelurile locale și apoi oferite oaspeților lor ca „serviciu suplimentar”.

Șezlongurile din primul rând erau deosebit de căutate – și adesea complet rezervate pentru întregul sezon, deoarece hotelurile, desigur, plătiseră deja locurile în avans

Sistemul, introdus de exemplu, de municipalitatea Alcudia, din nordul insulei, este activ doar între orele 16.00 și 6.00 pe unele plaje, îngreunând și mai mult accesul.

Deși sistemul vizează o mai bună gestionare a spațiului limitat de pe plajele aglomerate, el generează frustrare în rândul celor obișnuiți cu accesul liber la facilitățile de plajă.

În orice caz, turiștii sunt sfătuiți să-și planifice din timp sejurul și să se familiarizeze cu noile reguli de rezervare, pentru a evita dezamăgirile la fața locului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE