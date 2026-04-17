Față în față cu una dintre cele mai scumpe mașini din lume

Un șofer american de Uber a relatat pe Reddit o experiență neobișnuită: în timpul unei curse obișnuite, s-a întâlnit cu una dintre cele mai rare și scumpe mașini din lume.

După ce a lăsat un pasager în fața unei proprietăți luxoase din Palm Beach, șoferul a observat pe alee o mașină. Nu era vorba despre orice mașină, ci despre un Ferrari 250 GTO într-o nuanță neobișnuită de verde fistic/lime (Verde Pallido).

Curios, dar precaut, șoferul a încercat să se apropie de mașină fără să arate că știe exact ce vede. A întrebat politicos pasagerul dacă poate să o admire de aproape, însă răspunsul a fost prompt: accesul nu este permis. Șoferul a povestit cu umor că a fost împărțit între dorința de a reveni și a întâlni proprietarul și teama de a avea probleme cu poliția pentru pătrundere pe o proprietate privată din Palm Beach Island.

Un Ferrari cu o istorie excepțională

Acest exemplar nu este un Ferrari 250 GTO obișnuit, scrie Ital Passion. Construit în 1962, a fost destinat legendarului pilot britanic Stirling Moss.

Cariera acestuia s-a încheiat însă prematur, după un accident grav la Goodwood, înainte de a putea conduce acest model.

Mașina, cunoscută după numărul de șasiu 3505GT, a avut totuși o carieră competițională, cu mai multe victorii și o participare la celebra cursă 24 Hours of Le Mans din 1962, unde a abandonat.

Un alt element distinctiv este culoarea verde fistic/lime, extrem de rară și neobișnuită pentru Ferrari, care o face ușor de recunoscut între puținele exemplare existente.

Valoare-record pe piața colecționarilor

În 2012, acest Ferrari 250 GTO a intrat în istorie după ce a fost vândut pentru 35 de milioane de dolari, devenind la acea vreme cea mai scumpă mașină din lume.

De atunci, valoarea acestor modele a continuat să crească, unele tranzacții private depășind 50 sau chiar 60 de milioane de dolari.

Potrivit informațiilor din cercurile colecționarilor, exemplarul ar fi fost vândut recent și s-ar afla acum în Palm Beach, după ce a fost restaurat de specialiști renumiți.

