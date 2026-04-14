Este vorba de Spania, unde Curtea Supremă a decis că salariul poate fi redus pentru timpul nelucrat, potrivit elEconomista.es.

Potrivit legislației muncii, salariul reprezintă plata pentru munca efectiv prestată.

Articolul 26 din Statutul lucrătorilor din Spania prevede că salariul este considerat orice remunerație economică pe care o persoană o primește pentru prestarea de servicii profesionale pentru o altă persoană sau pentru o societate comercială.

Pe baza acestui principiu, instanța a decis că angajatorii pot reține din salariu timpul pierdut din cauza întârzierii.

Decizia vine după un proces deschis de sindicate împotriva unei companii din domeniul centrelor de contact, care introdusese un sistem de pontaj electronic.

Conform acestuia, angajaților li se scădea din salariu timpul de întârziere, considerat timp nelucrat.

Compania a susținut că măsura este legală deoarece salariul este plătit doar pentru orele efectiv lucrate.

Confederația Generală a Muncii (CGT) și alte sindicate au considerat practica o sancțiune ascunsă, argumentând că angajații erau deja penalizați pentru întârzieri prin alte reguli interne.

Totuși, instanța a respins această interpretare. Mai exact, judecătorii au stabilit că nu este vorba despre o amendă, ci despre ajustarea salariului în funcție de timpul lucrat efectiv.

„Întrucât cauza nu este imputabilă angajatorului, Înalta Curte stabilește că celor care întârzie li se pot reține bani din salariu.”

Astfel, reținerea din salariu nu este considerată penalizare, ci o consecință directă a neprezentării la timp la locul de muncă.

Decizia Curții Supreme din Spania confirmă faptul că firmele pot reduce salariul proporțional cu întârzierea, dacă există sisteme de pontaj clare și reguli interne transparente.

Totuși, specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că fiecare caz depinde de contractul colectiv și de legislația aplicabilă.