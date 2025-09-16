Impactul asupra platformelor de închirieri

Premierul Pedro Sánchez a anunțat duminică această inițiativă la un eveniment politic în Málaga. El a declarat: „Am constatat mii de nereguli în cazul multora dintre aceste apartamente care urmează să fie transformate în locuințe de vacanță sau turistice. Prin urmare, vom elimina 53.000 de apartamente din acest registru, astfel încât acestea să poată fi închiriate pe termen lung tinerilor și familiilor din țara noastră”.

Ministerul Locuințelor a cerut platformelor precum Airbnb și Booking.com să elimine anunțurile acestor proprietăți. Airbnb a reacționat pozitiv, subliniind într-o declarație: „Acesta este un nou capitol pentru Airbnb în Spania, caracterizat printr-un angajament proactiv pentru cooperare, calitate și o viziune pe termen lung pentru o creștere durabilă, care să fie în beneficiul tuturor.”

Compania a mai menționat că aproximativ 70.000 de anunțuri suplimentare au un număr de înregistrare oficial. Cu toate acestea, aproape 10% din înregistrările anulate la nivel național sunt încă asociate cu anunțuri active, care vor fi dezactivate imediat.

Distribuția geografică a cazurilor

Andaluzia este regiunea cu cele mai multe înregistrări turistice șterse: 16.740. Urmează Insulele Canare (8.698), Catalonia (7.729) și Comunitatea Valenciană (7.499). Alte regiuni afectate sunt Galicia, Insulele Baleare, Madrid și Murcia.

La nivel urban, Sevilla are cea mai mare concentrație de înregistrări anulate (2.289), urmată de Marbella (1.802) și Barcelona (1.564).

În Comunitatea Madrid, situația este diferită. Ministerul Locuințelor a observat că 83% din cererile de înregistrare se referă la închirieri temporare, iar doar 17% sunt pentru închirieri turistice.

Multe dintre aceste destinații sunt populare printre românii care locuiesc sau vizitează Spania. În Madrid, Tenerife sau Lanzarote, există comunități românești numeroase, iar numeroși români aleg aceste locuri pentru vacanțe sau se mută temporar acolo pentru muncă.

Cele mai frumoase plaje din Spania sunt și cele mai apreciate de turiștii din lumea întreagă. Poziția sa peninsulară în Europa îi oferă două linii de coastă: una de-a lungul Atlanticului și una de-a lungul Mediteranei. Dincolo de aceste două linii de coastă și dincolo de Spania continentală, plajele din Insulele Baleare sunt unele dintre cele mai populare de pe continent.

