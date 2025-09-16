Impactul asupra platformelor de închirieri

Premierul Pedro Sánchez a anunțat duminică această inițiativă la un eveniment politic în Málaga. El a declarat: „Am constatat mii de nereguli în cazul multora dintre aceste apartamente care urmează să fie transformate în locuințe de vacanță sau turistice. Prin urmare, vom elimina 53.000 de apartamente din acest registru, astfel încât acestea să poată fi închiriate pe termen lung tinerilor și familiilor din țara noastră”.

Ministerul Locuințelor a cerut platformelor precum Airbnb și Booking.com să elimine anunțurile acestor proprietăți. Airbnb a reacționat pozitiv, subliniind într-o declarație: „Acesta este un nou capitol pentru Airbnb în Spania, caracterizat printr-un angajament proactiv pentru cooperare, calitate și o viziune pe termen lung pentru o creștere durabilă, care să fie în beneficiul tuturor.”

Compania a mai menționat că aproximativ 70.000 de anunțuri suplimentare au un număr de înregistrare oficial. Cu toate acestea, aproape 10% din înregistrările anulate la nivel național sunt încă asociate cu anunțuri active, care vor fi dezactivate imediat.

Distribuția geografică a cazurilor

Andaluzia este regiunea cu cele mai multe înregistrări turistice șterse: 16.740. Urmează Insulele Canare (8.698), Catalonia (7.729) și Comunitatea Valenciană (7.499). Alte regiuni afectate sunt Galicia, Insulele Baleare, Madrid și Murcia.

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Recomandări
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

La nivel urban, Sevilla are cea mai mare concentrație de înregistrări anulate (2.289), urmată de Marbella (1.802) și Barcelona (1.564).

În Comunitatea Madrid, situația este diferită. Ministerul Locuințelor a observat că 83% din cererile de înregistrare se referă la închirieri temporare, iar doar 17% sunt pentru închirieri turistice.

Multe dintre aceste destinații sunt populare printre românii care locuiesc sau vizitează Spania. În Madrid, Tenerife sau Lanzarote, există comunități românești numeroase, iar numeroși români aleg aceste locuri pentru vacanțe sau se mută temporar acolo pentru muncă.

Cele mai frumoase plaje din Spania sunt și cele mai apreciate de turiștii din lumea întreagă. Poziția sa peninsulară în Europa îi oferă două linii de coastă: una de-a lungul Atlanticului și una de-a lungul Mediteranei. Dincolo de aceste două linii de coastă și dincolo de Spania continentală, plajele din Insulele Baleare sunt unele dintre cele mai populare de pe continent.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins de Poliție la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului din București
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Jurgen Faff, patronul Fly Lili, sub control judiciar. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Știri România 15:18
Jurgen Faff, patronul Fly Lili, sub control judiciar. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Un român din Italia a dat cu BMW-ul furat peste un polițist rănindu-l grav, apoi a sustras alte două mașini pentru a fugi
Știri România 15:03
Un român din Italia a dat cu BMW-ul furat peste un polițist rănindu-l grav, apoi a sustras alte două mașini pentru a fugi
Parteneri
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România
Financiarul.ro
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România

Monden

Valentina Naforniță a născut. Ce nume inedite a ales soprana din Republica Moldova pentru gemeni
Stiri Mondene 14:35
Valentina Naforniță a născut. Ce nume inedite a ales soprana din Republica Moldova pentru gemeni
Noua pasiune pe care și-a descoperit-o recent Nelu Cortea: „E libertatea aia totală”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:29
Noua pasiune pe care și-a descoperit-o recent Nelu Cortea: „E libertatea aia totală”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
ObservatorNews.ro
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Parteneri
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Mediafax.ro
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii
KanalD.ro
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii

Politic

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Exclusiv
Politică 13:00
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice