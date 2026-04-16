Alimentarea cu oxigen reluată după trei ore

Conform declarațiilor managerului unității, alimentarea cu oxigen a fost reluată după aproximativ trei ore, în urma intervenției echipelor specializate.

„Sistemul a fost repus în funcțiune, iar situația a fost stabilizată”, a precizat acesta.

Totodată, una dintre ipotezele analizate este aceea a unei posibile acțiuni intenționate din partea unei persoane neautorizate. Varianta urmează să fie investigată de autorități.

Suspiciuni privind o posibilă mână criminală

Problemele la sistemul de oxigen au fost sesizate după ce s-a observat o scurgere masivă de apă în zona tehnică a spitalului, aproape de instalația de oxigen.

Potrivit informațiilor preliminare, a fost luată în calcul și varianta unei intervenții intenționate, existând suspiciuni că o persoană ar fi pătruns în incinta spitalului și ar fi sustras o componentă a sistemului sau că ar fi lovit cu piciorul și spart o țeavă de oxigen, informează News.ro.

Ulterior, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a confirmat că a fost vorba de un sabotaj.

„În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului. În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. Menționăm că, în acest moment, activitățile sunt în dinamică”, a transmis DGPMB.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili exact cauzele și circumstanțele incidentului.

Pentru a preveni astfel de situații în viitor, conducerea spitalului a anunțat implementarea unor măsuri suplimentare. Printre acestea se numără supravegherea permanentă a zonei instalației de oxigen și alte măsuri de securitate.

Intervenția pompierilor și a personalului medical

Pe perioada întreruperii alimentării cu oxigen, personalul spitalului a fost nevoit să mențină oxigenarea pacienților manual, folosind baloane de ventilație și stocurile limitate de butelii de oxigen. De asemenea, a fost direcționată la spital, o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen.

În paralel, mai multe echipaje de pompieri au fost solicitate pentru a interveni în zona afectată de scurgerile de apă. Situația a fost considerată atât de gravă încât pompierii și poliția au rămas la fața locului pentru a sprijini investigarea incidentului și a preveni alte posibile probleme.

