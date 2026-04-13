Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” oferă participanților șansa de a câștiga guașa artistului din 1941, „Tête de Femme”. Prețul unui bilet este, așa cum sugerează și numele concursului, 100 de euro, adică aproximativ 116 dolari.

Un total de 120.000 de bilete sunt disponibile pentru extragerea din 14 aprilie, iar fondurile strânse vor fi donate Fundației de Cercetare Alzheimer, care sprijină cercetarea clinică a bolii în Europa.

Aceasta este a treia ediție a campaniei. Prima ediție, organizată în 2013, a susținut conservarea orașului Tir, iar cea din 2020 a sprijinit programe de apă curată și igienă în timpul pandemiei de COVID-19.

Olivier Widmaier Picasso, nepotul artistului, a declarat pentru CNN că bunicul său a realizat „Tête de Femme” în același studio în care a pictat celebra lucrare „Guernica”.

El consideră că tabloul este subevaluat: „Valoarea este mult mai mare de un milion de dolari”, a spus Widmaier Picasso, „așa că va fi într-adevăr un premiu mare”.

Lucrările lui Picasso au atins sume record la licitații. De exemplu, „Les Femmes d’Alger (Version ‘O’)” s-a vândut cu peste 179 de milioane de dolari în 2015.

Potrivit Galeriei Operei, care a donat tabloul, artistul se afla la Paris când a pictat „Tête de Femme”, într-o perioadă marcată de Al Doilea Război Mondial, când Franța era parțial sub ocupație germană.

Lucrarea are aproximativ 38 cm înălțime și 25 cm lățime, iar expresia femeii este distorsionată în stilul cubist caracteristic artistului. Potrivit galeriei, guașa reflectă un moment de introspecție și muncă intensă în studio.

Inițiativa „1 Picasso pentru 100 de euro” a fost propusă de un prieten al lui Widmaier Picasso.

„Este o viziune modernă asupra carității, oferind oamenilor opțiunea de a obține o operă de artă reală a bunicului meu și de a participa la operațiuni umanitare”, a spus acesta.

Nepotul artistului crede că Pablo Picasso ar fi susținut ideea: „Bunicul meu a fost un pionier în multe privințe. Cred că a fost întotdeauna foarte interesat să participe la lucruri noi. Aș spune că astăzi ar fi fost interesat de materiale video sau poate de inteligența artificială”.

Câștigătorul tabloului va avea libertate totală asupra operei.

„Oricine poate face ce vrea”, a spus Widmaier Picasso. „Poate să-l păstreze în sufragerie, să-l expună într-o expoziție sau să-l revândă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE