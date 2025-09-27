Cercetătorii de la Universitatea Monash și spitalul The Alfred Health din Australia au creat acest produs terapeutic. Entelli-02 conține cinci tipuri de bacteriofagi, virusuri care atacă bacteriile.

Ce sunt infecțiile nosocomiale

Infecțiile nosocomiale sunt infecții dobândite în spitale. Ele sunt adesea cauzate de bacterii rezistente la antibiotice. Complexul Enterobacter cloacae (ECC) este un grup de astfel de bacterii.

În 2019, infecțiile cu Enterobacter au cauzat peste 200.000 de decese la nivel global. Aceste bacterii dezvoltă rapid rezistență la antibioticele de ultimă linie.

Cum a fost dezvoltat Entelli-02

Cercetătorii au colectat mostre de bacterii timp de zece ani. Au izolat și modificat genetic bacteriofagii. Inițial, cocktailul conținea trei bacteriofagi. Doi au fost adăugați ulterior pentru eficiență sporită.

Rezultatele sunt promițătoare. Entelli-02 a distrus un spectru larg de bacterii Enterobacter. La șoarecii infectați, a redus încărcătura bacteriană cu peste 99%.

Entelli-02 a fost produs respectând standardele terapeutice stricte. Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Australia a supravegheat procesul.

Ce urmează pentru terapia cu bacteriofagi

În prezent, Entelli-02 este disponibil pentru utilizare compasională. Poate fi folosit în cazuri severe, când alte tratamente eșuează. În viitor, vor urma studii clinice pe oameni.

Cercetătorii speră ca acest model de dezvoltare să fie replicat în alte spitale la nivel global. Ei văd terapia cu bacteriofagi ca o soluție precisă și eficientă împotriva superbacteriilor.

Rezistența la antibiotice este o amenințare majoră pentru medicina modernă. Terapia cu bacteriofagi oferă o alternativă promițătoare.

Studiul care descrie dezvoltarea Entelli-02 a fost publicat în revista Nature Microbiology pe 24 septembrie. Acesta demonstrează potențialul terapiei cu bacteriofagi în lupta împotriva infecțiilor rezistente.

La Iași, șase copii au murit din cauza infecției cu bacteria Serratia Marcescens, din familia Enterobacteriaceelor.

