Luna septembrie rămâne una dintre cele mai populare pentru vacanțe, 22% dintre respondenți alegând să călătorească în această perioadă. Regiunea mediteraneeană se remarcă drept cea mai dorită destinație, datorită climei sale estivale prelungite. În acest context, spectaculoasele țărmuri ale Turciei devin o alegere extrem de atrăgătoare, beneficiind de soare din belșug până la final de noiembrie, o oază de liniște departe de agitația cotidiană.

Cu țărmurile scăldate de soare în regiunea Egeei și apele sclipitoare ale Mediteranei, coastele Turciei reprezintă o opțiune irezistibilă pentru europenii care vor să prelungească vara și în septembrie. Pentru cei care vor să se mai bucure puțin de vară într-o atmosferă mai relaxată, cu prețuri atractive, coastele Turciei oferă evadări de neuitat, aflate la doar un zbor direct distanță din aproape orice colț al Europei.

Egeea turcească e caldă, liniștită și gata de descoperit

Primul popas pentru a te bucura de vara fără sfârșit pe țărmul egeean este Izmir, renumit pentru calitatea vieții și spiritul relaxat, tipic regiunii. Izmir se bucură de o poziție unică, cu orașe de coastă fermecătoare la tot pasul. Dar adevărata evadare te așteaptă în Peninsula Cesme, unde poți explora trioul irezistibil format din Cesme, Urla și Alacati.

Cesme impresionează prin opțiunile variate de cazare și restaurantele care servesc delicioasa bucătărie egeeană, toate înconjurate de plaje cu nisip fin: de la celebra Ilica, cu steag albastru, până la Sifne, o bijuterie ascunsă, adorată de localnici. Urla este, în mod special, un paradis culinar, cu ruta sa viticolă și restaurante „de la fermă la farfurie”, unele dintre ele premiate cu stele Michelin.

Aterizând pe aeroporturile Bodrum-Milas sau Dalaman pentru următoarea oprire, ești la doar câțiva pași de spectaculoasa coastă a regiunii Mugla. Aici, plajele aurii și golfurile ascunse încadrează orașe cu personalități distincte.

Bodrum, simbolul rafinamentului, este de departe cea mai populară destinație și promite vacanțe de vis cu resorturi de lux, nisip fin, scufundări și comori istorice precum Castelul Bodrum. Alte orașe strălucesc la rândul lor cu plaje superbe, premiate cu steag albastru: de la Icmeler în Marmaris, la plaja țestoaselor Caretta caretta din Dalyan (Iztuzu) sau Palamutbuku din Datça.

Perla coroanei este, fără îndoială, Oludeniz din Fethiye, deseori clasată printre cele mai frumoase plaje din lume, faimoasă pentru Laguna Albastră. Este totodată recunoscută la nivel mondial pentru zborurile cu parapanta de pe muntele Babadag. Oriunde ai merge în Mugla, un adevărat colț de rai, restaurantele pe malul mării, unele dintre ele recunoscute de Ghidul Michelin, îți vor completa vacanța cu cel mai proaspăt pește al zilei, mese autentice turcești și arome cosmopolite din întreaga lume.

Vara nesfârșită din Antalya

Antalya, perla Rivierei turcești, îmbină peisaje spectaculoase, istoria bogată a celor trei regiuni antice, Licia, Pamfilia și Pisidia, și soarele etern, transformând totul într-un paradis autentic pentru orice tip de călător. Cu 300 de zile de soare pe an, Antalya deține cu mândrie cel mai mare număr de plaje cu steag albastru dintre toate orașele lumii: 233 la număr.

De la întinderile de nisip din Patara, până la plajele urbane din Konyaalti și Lara, sau farmecul boem al Olymposului, litoralul Antalyei se dezvăluie ca o succesiune nesfârșită de plaje de neratat. Totuși, o plajă se remarcă prin farmecul ei autentic mediteraneean: Kaputas. Adesea inclusă în topurile celor mai frumoase plaje din lume, această plajă la gura unui canion impresionează prin decorul său spectaculos.

Tot în Antalya, iubitorii de liniște pot descoperi comori ascunse precum Golful Sazak sau Porto Ceneviz. Vara prelungită este ideală și pentru explorarea siturilor antice din Antalya. De la Perge la Aspendos, fiecare colț al regiunii spune povești ale civilizațiilor trecute, făcându-te să simți că ești în inima istoriei omenirii.

Iar toate acestea se completează perfect cu delicatesele mediteraneene, de la pește proaspăt la vinuri albe crocante, obținute din soiuri locale de struguri, pentru o experiență completă a Rivierei.

