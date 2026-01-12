Bali, o destinație de vacanță preferată de milioane de turiști anual, planifică introducerea unei noi reguli controversate: vizitatorii vor trebui să demonstreze că au suficiente economii înainte de a putea intra pe insulă.

Conform declarațiilor guvernatorului Wayan Koster, doar turiștii „de calitate” și „cu un consum ridicat” vor fi bineveniți pe insulă.

Atât cei care călătoresc cu eVisa, cât și cei care solicită permise de ședere pe termen lung vor fi supuși verificărilor financiare.

Verificări ale conturilor bancare pe ultimele trei luni

Agenția de știri Antara informează că noile reglementări vor include analiza soldului bancar pentru ultimele trei luni și verificarea duratei și tipului de activități planificate în vacanță.

Deocamdată, nu s-a precizat suma minimă necesară în conturi pentru a fi acceptat pe insulă. Rămâne de clarificat și cine va efectua aceste verificări, autoritățile locale sau cele naționale.

Viziunea guvernatorului Koster este ca verificările financiare să determine dacă se eliberează sau nu o viză. Senatorul Prastiksa Linggih din Bali a explicat însă că verificarea extraselor de cont ale turiștilor este o problemă care consumă mult timp și necesită o analiză sistematică aprofundată.

Cum verificați soldul? Toată lumea folosește aceeași bancă? Procesarea extraselor de cont este o chestiune de imigrare, nu una a administrației locale. Nu avem acces la așa ceva.

Senatorul Linggih a subliniat că creșterea gradului de adoptare a politicii de impozitare turistică din Bali ar putea fi un obiectiv mai profitabil și mai realizabil, deoarece aceasta este plătită în prezent de o medie de 34% dintre turiști, în ciuda faptului că este obligatorie.

Noile reguli au stârnit deja controverse. Mulți au criticat măsura, menționând că problemele reale, precum traficul congestionat și cantitatea mare de deșeuri, rămân nerezolvate.

În 2025, un număr record de 7,05 milioane de turiști au ajuns pe Insula Bali cu avionul, în timp ce 71.000 de vizitatori au sosit pe cale maritimă.

În pofida succesului turistic din punct de vedere numeric, autoritățile locale par să își dorească o schimbare de strategie pentru a atrage un alt tip de vizitatori, mai interesați de conservarea frumuseților naturale ale insulei.

Bali, cu plajele sale cu nisip alb și apele turcoaz, rămâne unul dintre cele mai frumoase locuri din lume.