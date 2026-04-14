Gata să tragă cuiul de siguranță

Clienții unui local de pe Via Cuneo au trăit momente de groază în momentul în care un bărbat de 45 de ani, Diego Soma, cunoscut sub porecla de „Tyson”, a intrat în bar înarmat ca pentru un asediu, deși se afla într-un scaun cu rotile, potrivit La Stampa.

Anterior, el se certase cu un albanez în local, dar a plecat rapid, părând să renunțe. După doar câteva minute, s-a întors și a început să tragă cu arma în geamuri.

Martorii oculari descriu o scenă desprinsă din filmele de acțiune. Soma a pătruns în local având o pușcă cu țeavă tăiată așezată pe genunchi. Ceea ce a șocat a fost însă un alt detaliu: bărbatul ținea o grenadă între dinți, sugerând că este gata să tragă cuiul de siguranță în orice moment.

Fără să stea pe gânduri, acesta a început să profereze amenințări, îndreptând arma către personal și clienți, provocând o busculadă în timp ce oamenii încercau disperați să iasă din bar sau să se adăpostească sub mese.

Echipele de intervenție rapidă ale Poliției au sosit imediat la fața locului, reușind să îl imobilizeze pe bărbat înainte ca acesta să apuce să folosească arsenalul din dotare.

Tyson a fost arestat

În urma percheziției, asupra sa au fost găsite: o pușcă având seria ștearsă, încărcată și gata de tragere. Deși ulterior s-a stabilit că grenada era un model de exercițiu (fără încărcătură explozivă reală), impactul psihologic asupra victimelor a fost total, obiectul fiind identic cu o grenadă de război.

Totodată, asupra bărbatului au fost găsite mai multe cartușe de rezervă.

Diego Soma este un nume necunoscut autorităților din Torino. Cu un trecut marcat de numeroase antecedente penale, el și-a pierdut capacitatea de a merge în urmă cu câțiva ani, tot în urma unui incident violent — un schimb de focuri în care a fost împușcat în spate.

Porecla „Tyson” i se datorează nu doar temperamentului agresiv, ci și constituției fizice robuste pe care a păstrat-o în ciuda dizabilității.

Soma a fost arestat sub acuzațiile de deținere ilegală de arme de foc, primire de bunuri furate (arma având seria ștearsă) și amenințare agravată.

Din fericire, în ciuda desfășurării de forțe și a panicii generale, nicio persoană nu a fost rănită, deși mulți dintre cei prezenți în bar au avut nevoie de asistență medicală pentru atacuri de panică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE