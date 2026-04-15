O destinație de călătorie atractivă

Complexul abandonat este o relicvă a faimoasei Belle Époque, când Elveția Centrală se număra printre cele mai exclusiviste destinații de călătorie din Europa, iar de-a lungul lacurilor din regiune apăreau numeroase unități hoteliere.

Deschis în 1910, hotelul a fost cândva un sanatoriu de lux. Priveliștea uluitoare, baza de agrement din golful Harissen și, ulterior, accesul direct printr-o telecabină atrăgeau oaspeți înstăriți din întreaga lume.

Astăzi, strălucirea de odinioară a pălit. Complexul este pustiu de 16 ani, degradându-se aproape complet. Însă, în curând, zona va primi o nouă viață.

Apartamente, parcuri și un restaurant

Un proiect imobiliar al companiei Tellco Immobilien AG, cu sediul în Baar (ZG), vizează transformarea zonei într-un cartier rezidențial. Locuitorii din Stansstad au aprobat încă din anul 2016 schimbarea destinației terenului din zonă balneară în zonă cu utilizare specială.

Planul prevede construcția a 60 până la 90 de apartamente noi, a unui mic restaurant panoramic cu un concept de „gastronomie liniștită”, spații verzi și o piațetă publică. De asemenea, stația superioară a funicularului și o casă țărănească istorică urmează să fie conservate.

O văduvă nevoiașă a pus piatra de temelie a hotelului

Conform publicației „Kulturblatt”, înainte de deschiderea oficială a Hotelului Fürigen, o văduvă locuia împreună cu copiii săi în ferma aflată în paragină. Constrânsă de dificultățile financiare, ea a transformat casa în camere de închiriat pentru turiști. Cererea a fost uriașă, punând astfel piatra de temelie pentru viitorul hotel balnear.

Un purtător de cuvânt al Tellco Immobilien a explicat că firma așteaptă în prezent undă verde din partea Consiliului de Guvernare. Imediat ce acesta va aproba planul de urbanism, lucrările de proiectare vor continua. Dacă totul decurge conform planului, etapa de proiectare se va încheia în 2027. Durata construcției este estimată la trei ani și se dorește a fi realizată „într-un timp cât mai scurt posibil”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE