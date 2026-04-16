Evenimentul are loc de la ora 13:30, pe Bulevardul Libertății, și este deschis tuturor celor care vor să facă bine, împreună.

Familiile trebuie să fie împreună atunci când contează cel mai mult

McDonald’s Walkathon nu este despre performanță, ci despre solidaritate. Este despre familiile care trec prin momente dificile atunci când copiii lor primesc un diagnostic grav și au nevoie, mai mult ca oricând, să rămână împreună.

Înscrierile sunt deschise pe platforma oficială a competiției: McDonald’s Walkathon 1km – Bucharest Half Marathon. Participarea este gratuită pentru persoanele sub 18 ani și pentru persoanele cu dizabilități.

Taxa de participare de 50 de lei devine o contribuție pentru susținerea celor trei Case Ronald McDonald din București, Timișoara și Iași – locuri care devin, pentru multe familii, o adevărată „casă departe de casă”.

Aici, părinții găsesc nu doar cazare și mese calde, ci și sprijinul de care au nevoie pentru a fi alături de copiii lor în timpul tratamentului. Doar în 2025, 622 de familii au beneficiat de acest sprijin.

Un gest mic, un impact mare

De peste 28 de ani, Fundația pentru Copii Ronald McDonald oferă sprijin concret familiilor cu copii spitalizați din România, iar implicarea constantă a McDonald’s face ca acest ajutor să ajungă acolo unde este cel mai mare nevoie.

În plus, în perioada 11 – 17 mai, McDonald’s dă startul unei noi ediții McHappy Day – campanie care, timp de o săptămână, mobilizează milioane de oameni să contribuie, prin gesturi simple, la aceeași misiune. La edițiile din 2025, au fost strânse peste 3,3 milioane de lei pentru susținerea familiilor din Casele Ronald McDonald.

Fundația poate fi sprijinită și prin donații prin SMS, la 8845, cu textul „FAMILIE” (2 EURO lunar).

